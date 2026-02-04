Більшість пенсіонерів – це люди, для яких пенсія є основним джерелом доходу, тож для них важлива не лише її сума, а й своєчасність нарахувань.

Чи було фінансування соціальних виплат та яких змін очікувати пенсіонерам та ВПО, читайте в нашому матеріалі.

Коли буде фінансування соціальних виплат у лютому

Пенсійний фонд повідомив, чи було фінансування соціальних виплат у лютому. Станом на 3 лютого ПФУ профінансував частину виплат:

на пенсійні виплати через АТ Укрпошта спрямовано 1,1 млрд грн,

на оплату лікарняних – 0,2 млрд грн.

У лютому органи ПФУ надали 141,1 тис. послуг особам, які звернулися до фонду.

Фінансування соціальних виплат у лютому для пенсіонерів з ТОТ

Що стосується пенсіонерів з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, які пройшли фізичну ідентифікацію, але не подали заяву про неотримання пенсії від РФ, їх виплати будуть поновлені. Про це повідомив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності України Денис Улютін.

Також міністр розповів, коли буде фінансування соціальних виплат для тих, хто не подав заяву або не змiг пройти фiзичну ідентифікацію. До 1 квітня кожен, хто хоче продовжувати отримувати пенсію, має подати відповідну заяву. Це гарантує, що люди не залишаться без доходу навіть у складних умовах зими та зможуть завершити всі процедури спокійно.

Останні тижні показали, що процес ідентифікації часто ускладнювався бюрократичними перепонами. Щоб вирішити цю проблему, ПФУ працює у двох напрямках.

По-перше, фонд оперативно проводить ідентифікацію, тож з початку січня вже відновлено виплати близько 50 тис. людям, а з рештою намагаються зв’язатися усіма можливими способами, особливо приділяючи увагу людям з інвалідністю та підключаючи соціальних працівників. Ті, хто пройде ідентифікацію у лютому, отримають фінансування соціальних виплат одразу за два місяці.

По-друге, разом із громадськими організаціями триває робота над змінами до підзаконних актів, щоб у майбутньому зменшити бюрократію під час проходження ідентифікації. Визнання помилок та робота над їх виправленням дозволяє державі впевнено забезпечувати, що кожна виплата доходить саме до того, кому вона призначена, захищаючи пенсіонерів від шахрайства та спекуляцій.

