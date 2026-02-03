Пенсіонери – це вразлива категорія населення, яка живе на обмежені доходи, тому для них важлива кожна копійка.

Тож ми вирішили розібратися, чи мають пенсіонери оплачувати проїзд у громадському транспорті та на які види транспорту поширюються пільги.

Чи мають пенсіонери право на безплатний проїзд та за яких умов

Пенсіонери в Україні мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Це регламентується низкою нормативних документів, серед яких закон України, а також постанови Кабінету міністрів України №1081, що визначають порядок надання пільг.

Чи мають пенсіонери платити за проїзд, залежить і від типу транспорту. Відповідно до постанови №354 безоплатний проїзд поширюється на більшість міських видів транспорту, таких як:

тролейбуси;

трамваї;

міські автобуси;

приміські електрички.

Чи зобов’язані пенсіонери оплачувати проїзд у громадському транспорті

Для маршруток дія пільги можлива, але кількість пільгових місць обмежується і встановлюється місцевою владою. Тож, якщо у маршрутному таксі вже їде пільговик, пенсіонеру можуть відмовити.

Щоб скористатися пільгою, пенсіонеру необхідно пред’явити пенсійне посвідчення або іншу довідку, що підтверджує статус.

У містах, де запроваджена електронна система обліку пасажирів, передбачено оформлення електронного пільгового квитка. Якщо водій або перевізник відмовляє у безоплатному проїзді, слід зафіксувати дані транспортного засобу, ПІБ водія, маршрут та час поїздки, а за можливості – отримати свідчення пасажирів та зберегти квиток.

Потім потрібно скласти заяву у трьох примірниках і направити її до поліції, Укртрансбезпеки та місцевої влади, додавши копії пенсійного посвідчення та проїзного квитка.

Водії та перевізники, які порушують право пенсіонерів на безоплатний проїзд, несуть адміністративну відповідальність, передбачену відповідними нормативними актами, у вигляді штрафу.

Отже, пенсіонери мають можливість користуватися громадським транспортом безкоштовно, а місцева влада та контролюючі органи забезпечують дотримання цих правил.

Основні умови користування пільгою:

необхідно мати пенсійне посвідчення або довідку;

у містах із електронною системою – оформлювати пільговий квиток;

у маршрутних таксі кількість місць обмежена.

За проїзд яким транспортом пенсіонери мають платити

До видів транспорту, за які українським пенсіонерам доведеться платити, належать:

міжміські автобуси;

поїзди;

послуги таксі.

Це означає, що безоплатні пільги не поширюються на ці транспортні засоби.

