Большинство пенсионеров – это люди, для которых пенсия является основным источником дохода, поэтому для них важна не только ее сумма, но и своевременность начислений.

Было ли финансирование социальных выплат и каких изменений ожидать пенсионерам и ВПЛ, читайте в нашем материале.

Когда будет финансирование социальных выплат в феврале

Пенсионный фонд сообщил, было ли финансирование социальных выплат в феврале. По состоянию на 3 февраля ПФУ профинансировал часть выплат:

на пенсионные выплаты через АО Укрпочта направлено 1,1 млрд грн,

на оплату больничных – 0,2 млрд грн.

В феврале органы ПФУ предоставили 141,1 тыс. услуг лицам, обратившимся в фонд.

Финансирование социальных выплат в феврале для пенсионеров из ВОТ

Что касается пенсионеров с временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, которые прошли физическую идентификацию, но не подали заявление о неполучении пенсии от РФ, их выплаты будут возобновлены. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Также министр рассказал, когда будет финансирование социальных выплат для тех, кто не подал заявление или не смог пройти физическую идентификацию. До 1 апреля каждый, кто хочет продолжать получать пенсию, должен подать соответствующее заявление. Это гарантирует, что люди не останутся без дохода даже в сложных условиях зимы и смогут завершить все процедуры спокойно.

Последние недели показали, что процесс идентификации часто осложнялся бюрократическими препятствиями. Чтобы решить эту проблему, ПФУ работает в двух направлениях.

Во-первых, фонд оперативно проводит идентификацию, поэтому с начала января уже возобновлены выплаты около 50 тыс. человек, а с остальными пытаются связаться всеми возможными способами, уделяя особое внимание людям с инвалидностью и подключая социальных работников. Те, кто пройдет идентификацию в феврале, получат финансирование социальных выплат сразу за два месяца.

Во-вторых, совместно с общественными организациями продолжается работа над изменениями в подзаконные акты, чтобы в будущем уменьшить бюрократию при прохождении идентификации. Признание ошибок и работа над их исправлением позволяет государству уверенно обеспечивать, что каждая выплата доходит именно до того, кому она предназначена, защищая пенсионеров от мошенничества и спекуляций.

