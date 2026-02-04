Было ли финансирование социальных выплат в феврале и как возобновить выплаты пенсионерам из ВОТ
- По состоянию на 3 февраля ПФУ профинансировал часть социальных выплат, в частности пенсии через Укрпочту и больничные.
- Пенсионеры из ВОТ и ВПЛ, прошедшие физическую идентификацию, получат выплаты.
Большинство пенсионеров – это люди, для которых пенсия является основным источником дохода, поэтому для них важна не только ее сумма, но и своевременность начислений.
Было ли финансирование социальных выплат и каких изменений ожидать пенсионерам и ВПЛ, читайте в нашем материале.
Когда будет финансирование социальных выплат в феврале
Пенсионный фонд сообщил, было ли финансирование социальных выплат в феврале. По состоянию на 3 февраля ПФУ профинансировал часть выплат:
- на пенсионные выплаты через АО Укрпочта направлено 1,1 млрд грн,
- на оплату больничных – 0,2 млрд грн.
В феврале органы ПФУ предоставили 141,1 тыс. услуг лицам, обратившимся в фонд.
Финансирование социальных выплат в феврале для пенсионеров из ВОТ
Что касается пенсионеров с временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, которые прошли физическую идентификацию, но не подали заявление о неполучении пенсии от РФ, их выплаты будут возобновлены. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
Также министр рассказал, когда будет финансирование социальных выплат для тех, кто не подал заявление или не смог пройти физическую идентификацию. До 1 апреля каждый, кто хочет продолжать получать пенсию, должен подать соответствующее заявление. Это гарантирует, что люди не останутся без дохода даже в сложных условиях зимы и смогут завершить все процедуры спокойно.
Последние недели показали, что процесс идентификации часто осложнялся бюрократическими препятствиями. Чтобы решить эту проблему, ПФУ работает в двух направлениях.
Во-первых, фонд оперативно проводит идентификацию, поэтому с начала января уже возобновлены выплаты около 50 тыс. человек, а с остальными пытаются связаться всеми возможными способами, уделяя особое внимание людям с инвалидностью и подключая социальных работников. Те, кто пройдет идентификацию в феврале, получат финансирование социальных выплат сразу за два месяца.
Во-вторых, совместно с общественными организациями продолжается работа над изменениями в подзаконные акты, чтобы в будущем уменьшить бюрократию при прохождении идентификации. Признание ошибок и работа над их исправлением позволяет государству уверенно обеспечивать, что каждая выплата доходит именно до того, кому она предназначена, защищая пенсионеров от мошенничества и спекуляций.