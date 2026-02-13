NRC — это международная гуманитарная организация, которая уже много лет работает в Украине и регулярно поддерживает людей, пострадавших от войны. NRC предоставляет украинцам различные виды помощи, в частности денежную поддержку, чтобы семьи могли самостоятельно покрывать базовые потребности.

Что известно о новой помощи от Норвегии и как ее получить, читайте в нашем материале.

Денежная помощь от NRC: кто может подать заявку и при каких условиях

В Украине снова стартует регистрация на получение денежной помощи от NRC — Норвежского Совета по делам беженцев. В понедельник, 16 февраля, ровно в 12:00 по киевскому времени, NRC в Украине начнет прием заявок в рамках программы денежной помощи для населения. Прием заявок продлится до 25 февраля.

Кто может получить денежную помощь от Норвегии:

люди, проживающие в районах, где продолжаются боевые действия;

те, кто был вынужден покинуть свой дом из-за войны;

граждане, вернувшиеся на деоккупированные территории.

После подачи заявки дополнительно оценивается социально-экономическая уязвимость семьи. Именно этот фактор определяет, кому помощь нужна больше всего.

Помощь может быть не предоставлена, если:

заявитель находится за пределами Украины;

домохозяйство уже получало денежную помощь от NRC или других гуманитарных организаций менее 6 месяцев назад;

в заявке есть ошибки или неполные данные;

не подтверждена геолокация при подаче анкеты.

Даже если вы уже получали помощь от NRC ранее, повторно подать заявку разрешено при условии соблюдения других критериев.

Сколько денег выплачивают

Сумма денежной помощи зависит от состава домохозяйства и уровня уязвимости. Размер выплат определяется правилами программы и может отличаться для разных семей.

Какие документы нужны для получения помощи от NRC

Перед заполнением формы следует подготовить:

паспорт или ID-карту;

справку ВПЛ (при наличии);

свидетельства о рождении детей;

ИНН всех членов домохозяйства от 18 лет;

банковский счет в формате IBAN (социальные и еПоддержка не подходят);

документы, подтверждающие уязвимость: инвалидность, пенсионный статус, многодетность, одинокое родительство, беременность или серьезные заболевания.

Фотографии документов должны быть четкими, цветными и сделанными горизонтально.

Помощь от Норвегии: подать заявку

Заявка подается бесплатно и только через официальную онлайн-платформу NRC. Форму нужно открывать в обычном браузере на телефоне или компьютере. Не рекомендуется переходить по ссылке через приложения Telegram или Facebook, так как это может привести к техническим ошибкам при заполнении анкеты.

При подаче заявки необходимо обязательно разрешить доступ к геолокации, так как система проверяет фактическое местонахождение заявителя. Также важно внимательно заполнить все поля и ответить на каждый вопрос без исключения.

К рассмотрению принимается только последняя поданная заявка, а все предыдущие автоматически удаляются.

Рассмотрение заявки обычно длится 5–6 недель. Если в анкете найдут ошибки, процесс может затянуться.

Статус заявки можно проверить онлайн через платформу NeedAid, используя свой идентификационный код и номер телефона.

В случае одобрения заявки деньги перечисляются через финансовые учреждения, в частности Raiffeisen Bank, RedRose или MoneyGram.

