Зима для українців видалася непростою. Через масовані обстріли Росією енергетичної інфраструктури багато міст залишалися без світла й опалення, що створило серйозні побутові труднощі та додаткове навантаження на бізнес. Перебої з енергопостачанням, зростання витрат і загальна невизначеність вплинули на економічну ситуацію в країні.

Ми поговорили з експертом і з’ясували, що буде з доларом весною та чого очікувати від валютного ринку в цей період. Своєю оцінкою поділився віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Що буде з доларом на початку весни: чинники впливу на курс

За словами експерта, початок весни, зокрема березень, може стати досить чутливим періодом для валютного ринку. Наслідки важкої зими, внутрішні економічні проблеми, енергетичні ризики та зовнішньополітична нестабільність формують складне тло, на якому курсові коливання можуть бути відчутними.

– Втім підстав говорити про втрату контролю над валютним ринком наразі немає, адже Нацбанк залишається головним і ефективним гравцем на ринку, що дає підстави говорити про втримання курсової рівноваги, – наголосив експерт.

Одним із головних чинників тиску залишається енергетична ситуація. Руйнування об’єктів енергетики та обмеження електропостачання безпосередньо знижують виробничі можливості, стримують розвиток малого й середнього бізнесу та змушують компанії закладати додаткові витрати у вартість товарів і послуг.

За результатами опитування Європейської Бізнес Асоціації, понад 80% компаній відчули негативний вплив від відключень електроенергії, більш як 60% повідомили про зростання витрат, а майже половина – про скорочення виробництва. У таких умовах бізнес часто закладає подорожчання на рівні 10–15%, що значно перевищує офіційні показники інфляції.

На те, скільки буде коштувати долар весною, впливатиме зовнішня економіка. Серйозний ризик – зовнішньоекономічний дисбаланс. За підсумками січня 2026 року імпорт товарів зріс більш ніж на чверть і перевищив 8 млрд доларів, тоді як експорт скоротився до 3,4 млрд доларів.

Такий розрив, за словами експерта, формує постійний підвищений попит на іноземну валюту й робить ринок більш чутливим до будь-яких негативних сигналів. Це також впливатиме те, на яким буде курс долара весною.

Окрему роль відіграє залежність українського експорту від ринків Європейського Союзу, на які припадає близько 60% валютних надходжень. Водночас саме тут накопичується чимало проблем, зокрема обговорення квот на агропродукцію, обмеження експорту брухту, регуляторний тиск на металургію та впровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM). Усе це підвищує собівартість українського експорту та зменшує валютний виторг.

На курс долара в Україні весною впливатиме геополітика. Адже зберігається й глобальна геополітична напруга.

Паралельно світ живе в режимі постійної турбулентності: загрози ескалації на Близькому Сході, агресивна риторика США, торговельні конфлікти та непередбачуваність глобальної економічної політики.

– Це може ситуативно зміщувати фокус уваги міжнародної спільноти з України, впливаючи як на політичну, так і на фінансову підтримку, – попередив експерт.

Попри всі ці виклики, ключовим стабілізатором залишається політика Нацбанку.

Регулятор уже переглянув макроекономічні прогнози, зокрема зростання ВВП у 2026 році очікується на рівні 1,8%, а інфляція – 7,5%. За таких умов гривня потребуватиме більшого захисту, ніж це здавалося наприкінці минулого року.

– Саме тому у березні на черговому засіданні монетарного комітету НБУ ми очікуємо збереження облікової ставки на рівні 15% і це буде виваженим кроком, – розповів експерт.

Без перебільшення дешевші гроші могли б підтримати розвиток кредитування, однак в умовах воєнної економіки це водночас несе ризики прискорення інфляції та зростання валютного попиту.

Фактично монетарне рішення НБУ в березні може визначити не лише короткострокову динаміку ринку, а й основні курсові тренди на весь 2026 рік. Тож на курс долара весною значною мірою впливатиме рішення НБУ.

Скільки коштуватиме долар весною: прогноз на березень

За базовим сценарієм, на початку весни, а саме у березні, валютний ринок залишатиметься напруженим, але контрольованим.

За оцінками експерта, курс долара США коливатиметься в межах 42,8–43,8 грн.

Ризик короткострокових коливань зберігається, однак передумов для різкого та неконтрольованого ослаблення гривні наразі немає.

