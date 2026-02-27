У 2026 році сплатити штраф за порушення військового обліку можна онлайн, без необхідності відвідування ТЦК. Якщо зробити це швидко — можна отримати знижку 50%.

Як сплатити штраф від ТЦК зі знижкою 50%, куди звертатися та що необхідно — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою

У разі наявності підстав для накладення штрафу, зокрема за неоновлення або не вчасне оновлення даних, військовозобов’язана особа отримує відповідне сповіщення у застосунку Резерв+.

Зараз дивляться

Відповідно до чинного законодавства України, за недотримання правил військового обліку передбачено штраф у розмірі від 17 000 грн до 25 500 грн.

Проте, якщо сплачувати його за допомогою Резерв+ протягом 10 днів — буде знижка 50%.

Наприклад, якщо на людину накладено штраф 17 тис. грн, то потрібно сплатити 8 500 грн. У разі покарання на суму 25 500 грн — потрібно сплатити 12 750 грн.

Штраф від ТЦК: як сплатити онлайн

Щоб сплатити штраф через мобільний застосунок Резерв+ потрібно виконати кілька простих кроків, зокрема:

Завантажте або відкрийте застосунок Резерв+.

Увійдіть у свій обліковий запис.

Зайдіть у вкладку Штрафи .

. Зі списку виберіть той штраф, який потрібно сплатити.

Натисніть кнопку Оплатити.

Вкажіть платіжні дані та підтвердьте операцію.

Після оплати на екрані висвітиться відповідне сповіщення про підтвердження. Квитанцію краще зберігати на випадок перевірок.

Якщо штраф накладено через невідповідність даних, тоді їх необхідно оновити, щоб уникнути покарання у майбутньому.

Зробити це можна звернувшись особисто до ТЦК або в електронному кабінеті Резерв+.

Нагадуємо, що оновлювати потрібно наступні дані:

адресу проживання;

контактні дані (телефон, ел. пошта);

проходження комісії (за необхідності);

інші відомості (паспорт, дипломи, водійське посвідчення тощо).

Якщо ви не згодні з накладеними штрафами, то їх можна оскаржити подавши відповідну заяву до суду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.