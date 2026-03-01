Тривала й холодна зима, а також удари по енергетичній інфраструктурі вплинули не лише на бізнес, але й на курс валют.

Яким буде курс долара у березні 2026 року, ми розпитали у віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

Курс долара у березні: чого очікувати

За словами експерта, березень може стати досить чутливим періодом для валютного ринку, і цьогоріч ситуація буде “заправлена” наслідками важкої зими.

Сукупність внутрішніх економічних негараздів, енергетичних ризиків та зовнішньополітичної нестабільності формує складне тло, на якому курсові коливання можуть “подразнювати” ринок.

– Утім підстав говорити про втрату контролю над валютним ринком наразі немає, адже Нацбанк залишається головним і ефективним гравцем на ринку, що дає підстави говорити про втримання курсової рівноваги, – заспокоїв експерт.

Фактори, що впливатимуть на курс долара у березні 2026

Першим і без перебільшення системним чинником, що впливатиме на курс долара у березні та тиснутиме на валютний ринок, залишається вплив енергетичного терору на економіку.

Руйнування енергетичної інфраструктури та обмеження електропостачання безпосередньо знижують виробничі можливості, обмежують розвиток малого та середнього бізнесу, порушують логістичні ланцюги та збільшують витрати.

Бізнес фактично змушений працювати в режимі виживання, компенсуючи ризики через зростання собівартості продукції та послуг.

Результати спеціального опитування Європейської Бізнес Асоціації Вплив відключень електроенергії на роботу бізнесу лише підтверджують масштаб проблеми: понад 80% компаній заявляють про негативний вплив енергетичних обмежень, понад 60% говорять про зростання витрат, а майже половина – про скорочення виробництва.

У таких умовах очікування бізнесу щодо цін значно випереджають офіційну статистику. Хоча на початку року фіксувалося зростання цін у межах кількох відсотків, у реальності компанії закладають подорожчання на рівні 10-15%, готуючись до складних місяців.

Другий потужний блок ризиків пов’язаний із зовнішньоекономічною ситуацією. Дані за січень 2026 року засвідчили безпрецедентний розрив між імпортом та експортом: імпорт товарів зріс понад на чверть і перевищив $8 млрд, тоді як експорт скоротився до $3,4 млрд.

Такий дисбаланс означає посилений структурний попит на валюту, що автоматично підвищує чутливість ринку до будь-яких негативних сигналів.

Окремої уваги заслуговує експортна залежність України від ринків Європейського Союзу. Майже 60% валютних надходжень формуються на основі торгівлі з країнами ЄС.

Водночас саме тут останнім часом накопичується найбільше проблем: дискусії щодо квот на українську агропродукцію, обмеження експорту брухту, регуляторний тиск на металургію та впровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM). Усі ці фактори не лише ускладнюють доступ до ринків ЄС, а й підвищують собівартість українського експорту, зменшуючи валютний виторг.

На тлі цих викликів. важливим стабілізатором залишається монетарна політика НБУ, яка також впливатиме не те, що буде з курсом долара у березні 2026.

Регулятор уже переглянув макроекономічні прогнози: зростання ВВП у 2026 році очікується на рівні 1,8%, а інфляція – 7,5%. За таких умов гривня потребуватиме більшого захисту, ніж це здавалося наприкінці минулого року. Саме тому в березні на черговому засіданні монетарного комітету НБУ ми очікуємо збереження облікової ставки на рівні 15% і це буде виваженим кроком.

Без перебільшення дешевші гроші могли б підтримати розвиток кредитування, однак в умовах воєнної економіки це водночас становить ризики прискорення інфляції та зростання валютного попиту. Фактично монетарне рішення НБУ в березні може визначити не лише короткострокову динаміку ринку, а й основні курсові тренди на весь 2026 рік.

Окремим чинником залишається геополітична невизначеність. Попри гучні заяви про можливі переговори, війна триває, а країна-агресор продовжує тактику тиску та руйнувань.

Паралельно світ живе в режимі постійної турбулентності: загрози ескалації на Близькому Сході, агресивної риторики США, торговельних конфліктів та непередбачуваності глобальної економічної політики. Це може ситуативно зміщувати фокус уваги міжнародної спільноти з України, впливаючи як на політичну, так і на фінансову підтримку.

– Внутрішні суспільні настрої також мають значення. Втома від війни, економічні труднощі та енергетичні проблеми інколи трансформуються у підвищений інтерес до валюти як інструменту збереження коштів. Утім, дефіциту валюти на ринку немає, а сплески попиту, ймовірніше за все, залишатимуться короткостроковими та ситуативними, – розповів Сергій Мамедов.

Саме тому ключову роль у березні відіграватиме стратегія НБУ на валютному ринку. Режим “керованої гнучкості”, валютні інтервенції та контроль за ліквідністю формують захисну “оболонку”, яка дозволяє зберігати відносний контроль за курсовими коливаннями, без хаосу, стрибків і зайвої напруги.

Що буде з євро у березні 2026 року

Щодо курсу євро, то варто нагадати, що в Україні він формується на основі світових торгів пари долар/євро та пари гривня/долар.

Співвідношення долара до євро залишається “затуманеним”, адже світові ринки наразі перебувають у хронічному стані невизначеності та важкопрогнозованості, що проявляється передусім у “міграції” світового капіталу в більш стійкі до глобальних перипетій валюти, дорогоцінні метали тощо.

– Хоч долару наразі не загрожує тотальне знецінення (адже в цій валюті зберігається понад 60% світового капіталу), проте співвідношення з євро може бути досить відчутним – 1,18-1,2. Тобто в березні можуть зберегтися лютневі показники котувань, – попередив експерт.

Для України таке співвідношення може означати досить високий курс євро – в понад 51 грн. Однак, курси не є чимось залізобетонним, статичним, під впливом певних подій ситуація може досить швидко змінюватися. Тому курс євро потенційно буде більш волатильним, ніж долара, пояснює Сергій Мамедов.

Прогноз курсу долара у березні 2026 року

За базовим сценарієм березень буде напруженим, але керованим.

– За нашими оцінками, курс долара США коливатиметься в межах 42,8-43,8 грн, курс євро – 50,5-52,5 грн, – резюмував експерт.

Ризик ситуативних курсових “американських гірок” зберігається, однак прямої загрози різкого ослаблення гривні наразі немає.

