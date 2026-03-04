Ціни на пальне в Україні знову пішли вгору на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Світові ринки нервово реагують на ризики перебоїв із постачанням нафти, а українські АЗС уже переписують цінники.

Станом на 4 березня водіям варто уважно моніторити пропозиції, адже навіть у межах однієї мережі ціни на бензин можуть різнитися, а між регіонами розрив інколи відчутний.

За даними столичних заправок, у Києві ціни вищі, ніж у частині областей, тому в регіонах пальне можна знайти дешевше.

Скільки коштує бензин в Україні та чи відрізняються ціни на заправках, читайте в нашому матеріалі.

Скільки коштує бензин 4 березня: порівняння цін

Ціни на пальне сьогодні суттєво відрізняються у різних мережах. Найнижчу ціну на бензин А-95 серед великих операторів наразі пропонує Укрнафта — 67,99 грн за літр. Для порівняння, на WOG бензин 95 Євро коштує 68,99 грн, а на ОККО та SOCAR — 70,99 грн за літр.

У сегменті преміального пального різниця ще помітніша. Бензин 100 на WOG обійдеться у 78,99 грн, тоді як на ОККО та SOCAR — по 80,99 грн за літр.

Дизельне пальне також дешевше на Укрнафті — 67,99 грн за літр звичайного ДП. На WOG дизель Євро-5 коштує 68,99 грн, а на ОККО та SOCAR — 70,99 грн. Преміальні види дизеля традиційно мають вищий цінник.

Щодо автогазу, ситуація більш рівна: найнижча ціна — 40,98 грн на WOG та SOCAR, 40,99 грн — на Укрнафті, а на ОККО — 41,99 грн за літр.

Водночас ціни на бензин сьогодні можуть змінюватися залежно від конкретної АЗС, акцій і програм лояльності. Ба більше, різниця у тому, скільки коштує бензин сьогодні у Києві та інших регіонах, інколи сягає кількох гривень на літрі.

Що з цінами на бензин та чому пальне дорожчає

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів Фактам ICTV, що подорожчання пов’язане із загостренням ситуації на Близькому Сході — одному з ключових центрів видобутку нафти. Європейські переробники залежать від цього регіону, тому будь-які воєнні ризики одразу закладаються в котирування.

За словами Куюна, якщо військова операція США та Ізраїлю в Ірані завершиться і ринок стабілізується, ціна на нафту може знизитися навіть нижче 60 доларів за барель, що відкриє шлях до здешевлення пального.

Аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко також підтвердив, що вплив подій в Ірані на український ринок буде відчутним. Він зазначив, що оптові ціни на бензин і дизель уже пішли вгору, а частина великих мереж ще у вихідні додала до вартості приблизно по 1 гривні.

Водночас Сіренко вважає, що різкого стрибка на 10% не буде. Ціноутворення в Україні залежить не лише від світових котирувань, а й від податків, які переглядаються раз на рік. Тому коригування відбуватиметься поступово.

Експерт також нагадав, що подібні військові загострення вже траплялися раніше, і ринок зазвичай стабілізується після завершення активної фази конфлікту.

Економіст та голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин звертає увагу на інший аспект — синхронність підвищення цін. За його словами, між зростанням вартості нафти та подорожчанням нафтопродуктів зазвичай минає щонайменше 20 днів.

Він нагадує, що навіть після підвищення акцизу в січні ціни на заправках ще певний час залишалися незмінними, а зростання відбувалося поступово. Натомість цього разу барель Brent 2 березня піднявся до 80 доларів, а вже наступного дня АЗС синхронно додали 2–3 гривні за літр.

Пендзин вважає таку швидку реакцію нетиповою і наголошує, що ситуація потребує уваги Антимонопольного комітету.

Український ринок пального зараз перебуває під впливом одразу кількох чинників:

глобальної геополітики,

очікувань трейдерів,

внутрішніх особливостей ціноутворення.

Водіям варто стежити за динамікою цін і порівнювати пропозиції, адже навіть кілька гривень різниці на літрі можуть суттєво вплинути на витрати.

