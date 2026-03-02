Ціна на бензин в Україні: як війна в Ірані вплине на ринок пального

Ціни на нафту у світі стрімко зростають на тлі фактичної зупинки судноплавства в Ормузькій протоці через ескалацію війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Так, зранку в понеділок, 2 березня, на відкритті торгів Brent подорожчала на 13% і перевищила $82 за барель.

Що відомо про те, як війна в Ірані впливає на подорожчання нафти та як це відобразиться на ціні на бензин в Україні в майбутньому – читайте в матеріалі.

Що відомо про зростання цін на нафту

Західні аналітики прогнозують подальше зростання ціни на нафту до $90, а в разі затяжної блокади Ормузької протоки – і до $100–120 за барель, що, своєю чергою, вплине і на ціни на бензин в Україні.

Наразі рух танкерів через Ормуз майже зупинено після атак на нафтові судна, оголошення зони морського попередження США та страхових обмежень.

Журналісти Bloomberg зауважують, що через цю протоку проходить близько 20% світового експорту нафти та зрідженого газу, що робить будь-які перебої критичними для глобального ринку.

Ситуацію погіршила атака дрона на нафтопереробний завод Saudi Aramco Ras Tanura, один із найбільших у Саудівській Аравії. Аналітики провідних банків та енергетичних компаній попереджають: навіть короткострокові перебої в Ормузькій протоці можуть спричинити нову світову енергетичну кризу, дефіцит постачання та новий різкий стрибок цін на паливо.

Тим часом країни альянсу OPEC+ домовилися з квітня відновити поступове збільшення видобутку нафти на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Ціна на бензин в Україні: прогноз українських експертів

Експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн розповів в коментарі Фактам ICTV, що реакцію ринків на війну в Ірані можна було побачити завдяки ранковому відкриттю торгів 2 березня.

– Ось, дочекалися аж цілих $82. Тобто ціна зросла трохи більше ніж на 10%. Це не $150, навіть не $100. Подія непересічна – там такий нервовий згусток для ринку нафти в тому регіоні, – але ринок поки що переживає це порівняно спокійно, – пояснив експерт.

Він зауважив, що багато нафти зберігається у сховищах та танкерах, що у морі.



До того ж країни ОПЕК повідомили, що збільшать квоти видобутку з квітня, що також показує, що великої проблеми не очікується.

– Ринки реагують, але все буде залежати від того, як довго протримається ця ціна. Я особисто не вірю, що вона буде довго. Я думаю, що це такий традиційний сплеск, як було, зокрема, влітку, коли США бомбардували Іран і ціни виросли на $10 за барель на тиждень, після чого впали до колишніх рівнів, – розповів Куюн.

Він висловив сподівання, що у разі швидкого завершення операції ціна на нафту впаде хоча б до $60 за барель, як це було на початку року.

В такому випадку ціна на бензин в Україні знизиться, адже 20% здорожчання нафти від початку року не могли пройти непомітно.

– Тобто я вірю в низькі ціни і в те, що, по-перше, в світі є доволі багато нафти, а по-друге, президент США Дональд Трамп же зацікавлений в низьких цінах на нафту. Він буде робити все, щоб це було, – підсумував аналітик.

Також, на його думку, зростання вартості нафти припиниться незалежно від того, чи досягнуть американці своїх цілей в Ірані.



Водночас аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко розповів Фактам ICTV, що вплив війни в Ірані на ціни на бензин в Україні, беззаперечно, буде.

– Зараз вже середина робочого дня понеділка, і ми бачимо, як пішли догори оптові ціни на нафтопродукти – і на бензин, на дизель. І ще вихідними додали до цін 1 гривню декілька великих мереж і до бензину, і до дизелю, – заявив він.

Тож українські заправки вже почали реагувати на іранські події, тож це буде видно і надалі.

Однак Сіренко наголосив, що зростання цін на бензин не сягатиме 10%, адже ціноутворення залежить не тільки від котирувань, а й від податків, які на українському ринку міняються раз на рік.

– Востаннє це було в січні. Тому коригування ціни на бензин в Україні буде відбуватись поступово, – зазначив аналітик.

Він також згадав про те, що це військове втручання США до Ірану є вже другим за рік, що дозволяє приблизно зрозуміти динаміку процесів, які будуть відбуватися на паливному ринку.

Також Олександр Сіренко нагадав про січневу операцію в Венесуелі, країні з великими запасами нафти, яка не вплинула на ринки завдяки тому, що настільки швидко розгорталися події.

Думку західних аналітиків про те, що нафта сягне $100-120 за барель внаслідок війни США проти Ірану, експерт не поділяє. Навіть попри те, що війна в Ірані йде зі спротивом та не завершиться так легко й швидко, як події у Венесуелі.

– Чим швидше закінчиться військова операція, тим краще буде ситуація на ринку нафти… Я думаю, щойно відновиться нафтогазова галузь у цьому регіоні, одразу ж все повернеться на свої місця. Як довго це триватиме – це вже питання до військових і до політиків, – підсумував він.

Нагадаємо, 1 березня президент Дональд Трамп припустив, що воєнна операція США проти Ірану триватиме ще приблизно чотири тижні.

