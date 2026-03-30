У 2026 році українці мають сплатити податок на нерухомість за 2025 рік. Цей податок нараховується на площу житла, що перевищує встановлені законом норми. Проте не всі власники нерухомості зобов’язані платити цей податок.

Факти ICTV дізнавалися, чи є пільги у пенсіонерів від сплати податку на нерухоме майно.

Хто звільняється від сплати податку на нерухомість у 2026 році

Багато українців задаються питанням, чи потрібно їм сплачувати податок на нерухомість у 2026 році. Відповідь на це питання залежить від низки факторів, зокрема від категорії власника та характеристик нерухомого майна.

Українське законодавство передбачає ряд пільг для окремих категорій громадян, які звільняють їх від сплати податку на нерухомість. До таких категорій належать:

українці, чиє житло розташоване на територіях, де тривають активні бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

ті, чиє житло було повністю зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок воєнних дій;

багатодітні сім’ї, одинокі матері, які виховують дітей з інвалідністю або сиріт, учасники бойових дій, заклади освіти та релігійні організації.

Звільнення від сплати податку застосовується у таких випадках:

до об’єктів нерухомості, які розміщені в населеному пункті, обраному для релокації, за умови, що вони не передаються в оренду, лізинг чи безоплатне користування (за винятком надання житла працівникам резидента Дефенс Сіті) та використовуються у господарській діяльності таких резидентів або для проживання їхніх працівників; до промислових будівель, що належать до класу Промислові та складські будівлі (код 125) за Класифікатором будівель і споруд НК 018:2023, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 16.05.2023 № 3573, якщо під час релокації резидентів Дефенс Сіті ці об’єкти не використовуються за призначенням у господарській діяльності та не передаються в оренду, лізинг чи позичку.

У разі втрати статусу резидента Дефенс Сіті платник автоматично втрачає право на податкову пільгу. У такому випадку він зобов’язаний до 20 числа місяця, що настає після втрати статусу, подати уточнюючу податкову декларацію, самостійно донарахувати податкові зобов’язання та пеню відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Нарахування податку і пені здійснюється, починаючи з першого звітного періоду, у якому виникли обставини, що призвели до невідповідності вимогам резидента Дефенс Сіті та стали підставою для втрати цього статусу. При цьому строки давності, визначені статтею 102 Податкового кодексу України, у такій ситуації не застосовуються.

Податок на нерухомість для пенсіонерів

Пенсіонери не мають автоматичної пільги на сплату податку на нерухомість. Про це зазначено на сайті Державної податкової служби України. Якщо площа їхнього житла перевищує норму, то вони зобов’язані сплатити податок на “зайві квадрати”. Але для отримання персональної пільги пенсіонер може звернутися до місцевої ради з відповідним проханням.

Податкове законодавство України передбачає певні пільги для окремих категорій громадян, які постраждали внаслідок війни або належать до соціально незахищених верств населення. Однак загальне правило залишається незмінним: власники нерухомості, чия площа перевищує встановлені норми, повинні сплачувати податок на нерухомість, незалежно від віку.

