В 2026 году украинцы должны уплатить налог на недвижимость за 2025 год. Этот налог начисляется на площадь жилья, превышающую установленные законом нормы. Однако не все владельцы недвижимости обязаны платить этот налог.

Факты ICTV узнавали, есть ли льготы у пенсионеров от уплаты налога на недвижимое имущество.

Кто освобождается от уплаты налога на недвижимость в 2026 году

Многие украинцы задаются вопросом, нужно ли им платить налог на недвижимость в 2026 году. Ответ на этот вопрос зависит от ряда факторов, в частности от категории владельца и характеристик недвижимого имущества.

Украинское законодательство предусматривает ряд льгот для отдельных категорий граждан, которые освобождают их от уплаты налога на недвижимость. К таким категориям относятся:

украинцы, чье жилье расположено на территориях, где продолжаются активные боевые действия, или на временно оккупированных территориях;

те, чье жилье было полностью разрушено или стало непригодным для проживания в результате военных действий;

многодетные семьи, одинокие матери, воспитывающие детей с инвалидностью или сирот, участники боевых действий, учебные заведения и религиозные организации.

Освобождение от уплаты налога применяется в следующих случаях:

к объектам недвижимости, расположенным в населенном пункте, выбранном для релокации, при условии, что они не передаются в аренду, лизинг или безвозмездное пользование (за исключением предоставления жилья работникам резидента Дефенс Сити) и используются в хозяйственной деятельности таких резидентов или для проживания их работников; к промышленным зданиям, относящимся к классу Промышленные и складские здания (код 125) согласно Классификатору зданий и сооружений НК 018:2023, утвержденному приказом Министерства экономики Украины от 16.05.2023 № 3573, если во время релокации резидентов Дефенс Сити эти объекты не используются по назначению в хозяйственной деятельности и не передаются в аренду, лизинг или пользование.

В случае утраты статуса резидента Дефенс Сити плательщик автоматически теряет право на налоговую льготу. В таком случае он обязан до 20 числа месяца, следующего за утратой статуса, подать уточняющую налоговую декларацию, самостоятельно доначислить налоговые обязательства и пеню в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.

Начисление налога и пени осуществляется, начиная с первого отчетного периода, в котором возникли обстоятельства, приведшие к несоответствию требованиям резидента Дефенс Сити и ставшие основанием для утраты этого статуса. При этом сроки давности, определенные статьей 102 Налогового кодекса Украины, в такой ситуации не применяются.

Налог на недвижимость для пенсионеров

Пенсионеры не имеют автоматической льготы на уплату налога на недвижимость. Об этом указано на сайте Государственной налоговой службы Украины. Если площадь их жилья превышает норму, то они обязаны уплатить налог на “лишние квадраты”. Но для получения персональной льготы пенсионер может обратиться в местный совет.

Налоговое законодательство Украины предусматривает определенные льготы для отдельных категорий граждан, пострадавших в результате войны или принадлежащих к социально незащищенным слоям населения. Однако общее правило остается неизменным: владельцы недвижимости, чья площадь превышает установленные нормы, должны платить налог на недвижимость, независимо от возраста.

