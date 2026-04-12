Великдень — одне з головних християнських свят, яке символізує перемогу життя над смертю та світла над темрявою. Окрім церковного богослужіння, важливою частиною святкування є великодній стіл, який має не лише кулінарне, але й символічне значення.

Що повинно бути на столі на Великдень.

Що повинно бути на великодньому столі: перелік продуктів

Паска – головна окраса столу, традиційна здобна випічка, яка символізує тіло Христа, воскресіння та радість. Її готують або купують заздалегідь, прикрашають глазур’ю, посипками, а потім освячують у церкві, символізуючи життя, світло, торжество.

Крашанки та писанки є символом вічного життя, адже яйце – давній символ життя, воскресіння та оновлення. На великодньому столі мають бути крашанки (однотонно пофарбовані яйця) та писанки (розписані орнаментами, що мають глибоку символіку), символізуючи оновлення, вічне життя та перемогу добра. М’ясні продукти є ознакою завершення посту.

Після сорока днів утримання на святковий стіл ставлять домашню ковбасу, шинку, сало, запечене м’ясо, що символізує достаток і завершення утримання від скоромного, а також подяку за урожай та радість.

Молочні продукти, такі як масло, сир, сметана, сирні паски, – традиційні інгредієнти, що символізують м’якість і чистоту та входять до кошика для освячення, символізуючи благословення та добробут. Після освячення ці продукти викладають на стіл.

Хрін кладуть до м’ясних страв як символ сил і мужності, а також як нагадування про гіркоту страждань Ісуса. Він символізує стійкість, терпіння та очищення. Сіль є у кожному великодньому кошику. Вона символізує очищення та захист, а також оберіг, вічність і мудрість.

Під час святкової Великодньої літургії відбувається особливе освячення не лише паски (яка є символічним хлібом), а й інших продуктів, які віряни приносять у кошиках. Серед цих продуктів традиційно присутні молочні продукти (як-от сир, масло, сметана, сирні паски) та м’ясні продукти (ковбаса, шинка, сало).

У Православній церкві України пояснили, що в Требнику є три молитви, які священник виголошує під час окроплення страв освяченою водою. Це молитва на благословення хліба (пасок), окрема молитва на освячення пасхального ягняти та інших м’ясних страв, а також молитва на благословення молочних продуктів, зокрема сиру та яєць. Тож саме ці продукти повинні бути на столі.

Що має бути на великодньому столі: чи можна алкоголь

Червоне вино або кагор у помірних кількостях використовується як символ крові Христа, яку він пролив за людей, і часто додаєтья до великоднього столу. Подавання до столу передбачає білу або вишиту скатертину, а центральне місце відводиться пасці та писанкам.

Перелічені продукти є основною складовою великоднього столу. Однак кожна господиня має можливість самостійно доповнювати цей святковий стіл на свій розсуд, враховуючи смаки своєї родини, регіональні особливості та власні кулінарні вподобання.

На великодньому столі можуть з’являтися різноманітні салати, закуски, пироги, десерти та інші страви, які роблять святкову трапезу ще багатшою та різноманітнішою. Головне, щоб основні символічні продукти були присутні, а вже їхнє оточення та доповнення є відображенням індивідуальності та гостинності кожної родини.

Але великодній кошик, який приносять до церкви на освячення, традиційно повинен бути скромним.

Пов'язані теми:

