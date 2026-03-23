Наразі ціна на ринку пального залишається динамічною та непередбачуваною.

Ми поговорили з експертами, щоб дізнатися, якого максимуму може сягнути ціна на паливо найближчим часом.

Що буде з цінами на пальне у 2026 році: ситуація на ринку нафтопродуктів

Про те що буде з цінами на пальне, ми поговорили з аналітиком консалтингової компанії Нафторинок Олександром Сіренком.

Він пояснив, що прогнозувати, скільки буде коштувати паливо найближчим часом, надзвичайно складно, адже події на нафтовому ринку розвиваються дуже динамічно.

Робити якісь прогнози стосовно того, що буде з цінами на дизель, можна лише на тиждень вперед, та й то дуже обережно.

Що стосується цього тижня, ціна дизельного пального, за словами експерта, буде зростати. Це пов’язано з тим, що оновлюються котирування дизелю.

– Так, сьогодні в Лондоні тонна дизелю коштувала $1 432, і це максимум з 2022 року. Через це ціна дизелю на кордоні вже підвищилася, а компанії купують його оптом дорожче, тож роздрібна ціна неминуче зростатиме слідом за оптовою, – розповів експерт.

Сіренко зазначив, що прогнозувати, скільки може коштувати дизель у 2026 році та вказати суму подорожчання в гривнях наразі неможливо. Ціна може як зростати, так і швидко падати.

Він пояснив, що рекордні $1 432 за тонну можуть знизитися вже до $1 000 до кінця дня. Крім того, новини з Близького Сходу не дають підстав очікувати стабілізації ринку.

Нафтовий ринок зараз не надто активний, але трапляються різкі коливання, пов’язані з заявами високопосадовців та ситуацією в окремих країнах регіону.

– До прикладу, зранку ціна на нафту становила приблизно $110–109 за барель, потім впала до $97, а зараз відновилася до $102,2. Ринок реагує на політичні заяви миттєво, але потім ціна знову повертається до колишнього рівня, – наголосив Сіренко.

Скільки може коштувати бензин в Україні у 2026 році

Водночас економіст, керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що вартість пального в Україні може зрости приблизно на 5–7 гривень за літр.

– Підвищення цін відбувається напередодні посівної кампанії і може вплинути на подальше подорожчання продуктів харчування, – попередив Пендзин.

За його прогнозом, українцям слід морально готуватися до такого зростання, адже мова йде про реальність, до якої треба бути готовими.

– Підвищення до 100 гривень за літр бензину малоймовірне, проте зростання на 5–7 гривень цілком реальне, особливо якщо ціна на нафту триматиметься вище $100 за барель, – наголосив економіст.

Він зазначив, що найбільші труднощі це підвищення спричинить для аграрного сектору, а в подальшому — і для вартості продуктів харчування. Водночас Пендзин наголосив, що за умови гарного врожаю частину зростання цін можна буде компенсувати.

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході світові ціни на пальне вже піднялися, зокрема і в Україні. У зв’язку з цим уряд ухвалив рішення компенсувати частину витрат на пальне через програму Національний Кешбек, яка передбачає 10% за бензин, 15% за дизель і 5% за автогаз. Програма діятиме до 1 травня на тих автозаправних станціях, які приєднаються до ініціативи.

