Відповідно до Закону України Про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюну та його шкідливого впливу на здоров’я населення (стаття 13), на території України заборонено куріння, використання та споживання тютюнових виробів, пристроїв для їх вживання, зокрема: електронних сигарет, кальянів, трав’яних сумішей, а також предметів, пов’язаних із процесом куріння, у громадських місцях.

Який розмір штрафу за куріння в громадських місцях у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Де в Україні заборонено куріння

Чинне законодавство обмежує можливість курити у громадських місцях як тютюнових виробів, так і електронних сигарет.

Зараз дивляться

Зокрема куріння заборонено в таких місцях:

всередині ліфтів;

у будівлях і на території медичних установ;

у навчальних закладах та на їхній території;

у спортивних і фізкультурно-оздоровчих закладах, як у приміщеннях, так і на прилеглих територіях;

у закладах громадського харчування, зокрема кафе та ресторанах;

в установах культурного спрямування (театри, музеї, бібліотеки тощо);

у приміщеннях державних органів, органів місцевого самоврядування та інших державних структурах;

в офісах і на територіях підприємств незалежно від форми власності;

у готелях, хостелах та інших об’єктах тимчасового проживання;

у гуртожитках, в аеропортах у недозволених для цього місцях;

на дитячих ігрових майданчиках;

у місцях спільного користування в житлових будинках;

у підземних переходах;

у громадському транспорті (включно з таксі), який здійснює пасажирські перевезення;

на платформах, станціях та вокзалах;

на зупинках маршрутного транспорту.

Також місцеві ради можуть додатково визначати місця, в яких заборонене куріння на будь-який термін.

За порушення вказаних правил загрожує штраф.

Який штраф за куріння в громадських місцях

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що куріння громадянами тютюнових виробів у заборонених законодавством місцях, а також на локаціях, які додатково визначені рішеннями місцевих рад (сільських, селищних, міських), передбачає адміністративну відповідальність, згідно зі статтею 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

За недотримання вимог законодавства щодо заборони куріння передбачена адміністративна відповідальність.

У разі першого порушення накладається попередження або штраф у розмірі від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 51-170 грн.

Повторне порушення протягом одного календарного року карається суворіше. Розмір штрафу за куріння в громадських місцях буде від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів, тобто 170-340 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 110 КУпАП, за паління у вагонах приміських потягів (включно з тамбурами), а також у непризначених для цього місцях у поїздах міжміського та місцевого сполучення, а також у метро, порушнику загрожує покарання у вигляді попередження або штрафу від 85 до 340 грн.

Окрім того, згідно з ч. 3 ст. 119 КУпАП, куріння в громадському транспорті (автобусах, маршрутках, тролейбусах чи трамваях) тягне за собою штраф у розмірі 85-340 грн.

Варто зазначити, що штраф можуть накласти не лише на особу, яка порушила заборону, а й на адміністрацію або власника закладу, на території якого відбулося порушення. Наприклад, ресторан чи кафе за перший виявлений випадок куріння може сплатити до 3 000 гривень, а за повторний — до 15 000 гривень.

Інші об’єкти громадського користування можуть бути оштрафовані на суму від 1 000 до 10 000 гривень, залежно від кількості та характеру порушень.

Що робити, якщо став свідком паління в громадських місцях

Якщо людина стала свідком порушення норм законодавства спрямованого на зменшення споживання тютюнових виробів і захист здоров’я громадян від їхнього шкідливого впливу, вона має право звернутися до Національної поліції або до Держпродспоживслужби України та повідомити про порушення.

Також, якщо поруч курять ви можете:

коректно звернутися до особи з проханням припинити куріння;

повідомити адміністрацію закладу чи установи про факт порушення.

У разі відмови або загострення ситуації телефонуйте за номером 102 та викликайте поліцію.

Також ви можете подати скаргу до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів на заклад, де дозволяють куріння, що суперечить нормам чинного законодавства щодо бездимного середовища.

Джерело: Держпродспоживслужба

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.