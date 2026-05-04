В Україні несплата за паркування може призвести до накладення штрафу.

Який буде штраф, якщо не оплатив парковку, та як уникнути неприємностей.

Який штраф за несплату парковки у 2026 році: сума

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що неоплата вартості послуг за користування майданчиком для платного паркування, у разі відсутності будь-яких пільг чи обмежень, тягне за собою накладення штрафу у двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування цим майданчиком.

Що буде, якщо не погасити штраф за несплату парковки

Паркування на понад 10 хвилин повинно бути оплачене. Якщо водій залишив авто й не сплатив за паркування, інспектори можуть залишити повідомлення про порушення на лобовому склі автомобіля.

Постанову про накладення штрафу надсилають за місцем реєстрації власника транспортного засобу. Оплата штрафу повинна бути здійснена протягом 30 днів з моменту винесення постанови.

Несплата штрафу за порушення правил паркування протягом 30 днів з дати винесення постанови загрожує збільшенням суми у двократному розмірі від вартості однієї години паркування. Тобто водієві доведеться заплатити приблизно 100-300 грн. Розмір штрафу залежить від конкретного міста та встановлених тарифів.

Окрім цього, можливе накладення арешту на майно боржника або примусове стягнення коштів через заробітну плату.

Як сплатити штраф за несплату парковки

Сплатити штраф за несплату паркування можна:

через мобільний застосунок — у Києві це можна зробити через Київ Цифровий;

за допомогою онлайн-банкінгу — через сервіси Приват24, Монобанк тощо;

через паркомати — у містах, де вони встановлені.

Отже, щоб не сплачувати штраф за несплату парковки, рекомендується дотримуватися правил дорожнього руху, а у разі порушення своєчасно оплачувати штраф через офіційні сервіси.

