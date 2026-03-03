Україна отримала перший транш на $1,5 млрд від МВФ за новою програмою – Свириденко
- Україна отримала перший транш $1,5 млрд від МВФ у межах програми EFF.
- Загальний обсяг чотирирічної програми — $8,1 млрд.
- Кошти підуть на підтримку бюджету та макростабільності.
Україна отримала перший транш у розмірі $1,5 млрд у межах нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Перший транш МВФ: що відомо
За словами глави уряду, отримані $1,5 млрд спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету та забезпечення макрофінансової стабільності країни.
Загальний обсяг нової чотирирічної програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) становить $8,1 млрд.
Свириденко наголосила, що від початку повномасштабної війни Україна вже залучила до держбюджету $14,9 млрд фінансової підтримки від МВФ.
— Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію, — зазначила прем’єр.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду раніше затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд.
Програма є частиною ширшої фінансової рамки, яка передбачає покриття прогнозного дефіциту держбюджету в обсязі $136,5 млрд протягом чотирьох років.
За словами Свириденко, співпраця з МВФ є “якірною” для всієї міжнародної фінансової підтримки України, включно з фінансуванням від Європейського Союзу, країн G7 та інших міжнародних партнерів.