Україна отримала перший транш у розмірі $1,5 млрд у межах нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Перший транш МВФ: що відомо

За словами глави уряду, отримані $1,5 млрд спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету та забезпечення макрофінансової стабільності країни.

Загальний обсяг нової чотирирічної програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) становить $8,1 млрд.

Свириденко наголосила, що від початку повномасштабної війни Україна вже залучила до держбюджету $14,9 млрд фінансової підтримки від МВФ.

— Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію, — зазначила прем’єр.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду раніше затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд.

Програма є частиною ширшої фінансової рамки, яка передбачає покриття прогнозного дефіциту держбюджету в обсязі $136,5 млрд протягом чотирьох років.

За словами Свириденко, співпраця з МВФ є “якірною” для всієї міжнародної фінансової підтримки України, включно з фінансуванням від Європейського Союзу, країн G7 та інших міжнародних партнерів.

