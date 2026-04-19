Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) з розумінням поставився до чутливості питання щодо запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб – підприємців.

Про це вона написала у Telegram.

Свириденко про рішення МВФ щодо ПДФ для ФОП

Як зазначила очільниця уряду, міжнародні партнери погодилися, що ця тема є надто “сенситивною як для суспільства, так і для парламенту, і не є конструктивною ідеєю”.

– Під час весняних зборів у Вашингтоні ми проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами. Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік, – написала Свириденко.

Раніше МВФ погодився скасувати попередні умови (prior actions) для нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд.

Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових платформ і збереження військового збору.

У грудні 2025 року Міністерство фінансів винесло на громадське обговорення законопроєкт, який передбачав обов’язкову сплату ПДВ фізичними особами-підприємцями з річним доходом понад 1 млн грн.

Після негативної реакції Мінфін почав опрацьовувати пом’якшену версію документа. Вона передбачала підвищення порогу до 2 млн грн або 4 млн грн на рік.

15 березня постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано висловила занепокоєння щодо здатності України отримати решту фінансування з пакета на $8,1 млрд через затримки у прийнятті необхідних рішень у парламенті.

