До державного бюджету України надійшло €236 млн фінансування в межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Нове фінансування для України в межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine: що відомо

За словами прем’єр-міністерки, отримані кошти будуть спрямовані на фінансування ключових соціальних видатків державного бюджету, а також пенсійних виплат.

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Свириденко зазначила, що проєкт PEACE in Ukraine було запущено чотири роки тому як механізм бюджетної підтримки України в умовах повномасштабної війни.

Після надходження нового фінансування загальний обсяг підтримки за цією програмою вже досяг $53,5 млрд.

— Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення, — зазначила прем’єр-міністерка.

За інформацією уряду, кошти дозволять забезпечити стабільне фінансування соціальних програм та виконання державою своїх зобов’язань перед громадянами.

Зауважимо, що кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантію уряду Швеції.

Нагадаємо, що у 2026 році в Україні вже відбулося підвищення низки соціальних виплат завдяки збільшенню мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Також із початку року були збільшені виплати при народженні дитини та щомісячна допомога на дітей.

Окремо з 1 березня 2026 року в Україні провели індексацію пенсій на 12,1%.

За даними уряду, перерахунок охопив пенсіонерів загальної системи, військових пенсіонерів, осіб з інвалідністю, чорнобильців та інші категорії громадян.

Крім того, для окремих категорій пенсіонерів передбачено додаткове підвищення мінімальних виплат та щомісячні компенсаційні доплати.

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