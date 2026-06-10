В государственный бюджет Украины поступило €236 млн финансирования в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Новое финансирование для Украины в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine: что известно

По словам премьер-министра, полученные средства будут направлены на финансирование ключевых социальных расходов государственного бюджета, а также пенсионных выплат.

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Свириденко отметила, что проект PEACE in Ukraine был запущен четыре года назад как механизм бюджетной поддержки Украины в условиях полномасштабной войны.

После поступления нового финансирования общий объем поддержки по этой программе уже достиг $53,5 млрд.

— Ценим весомую и своевременную поддержку наших друзей и партнеров, которая усиливает Украину в условиях российского полномасштабного вторжения, — отметила премьер-министр.

По информации правительства, средства позволят обеспечить стабильное финансирование социальных программ и выполнение государством своих обязательств перед гражданами.

Заметим, что средства предоставлены Международным банком реконструкции и развития под гарантию правительства Швеции.

Напомним, что в 2026 году в Украине уже произошло повышение ряда социальных выплат благодаря увеличению минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Также с начала года были увеличены выплаты при рождении ребенка и ежемесячное пособие на детей.

Отдельно с 1 марта 2026 года в Украине провели индексацию пенсий на 12,1%.

По данным правительства, перерасчет охватил пенсионеров общей системы, военных пенсионеров, лиц с инвалидностью, чернобыльцев и другие категории граждан.

Кроме того, для отдельных категорий пенсионеров предусмотрено дополнительное повышение минимальных выплат и ежемесячные компенсационные доплаты.

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