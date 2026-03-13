Соціальні виплати — це допомога від держави, від якої залежить життя соціально незахищених верств населення. Серед них пенсіонери, особи з інвалідністю та багатодітні родини.

Тож ми вирішили розібратися, чи планується підвищення соціальних виплат у 2026 році і які кроки щодо цього готує уряд.

Чи буде підвищення соціальних виплат у 2026 році

З 1 січня відбулося підвищення соціальних виплат у 2026 році. Це стало можливим завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати до 8 647 грн, а також зростанню прожиткового мінімуму. Від цих показників залежать розмір багатьох соціальних виплат.

Також із 1 січня підвищено соціальні виплати 2026 при народженні дитини та щомісячну допомогу на дитину. Зокрема, одноразова виплата при народженні дитини зараз становить 50 000 грн, щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року зросла до 7 000 грн, а для дітей з інвалідністю — до 10 500 грн.

Підвищення соціальних виплат у 2026 році: що відомо про пенсії

В Україні з 1 березня 2026 року проводиться чергова індексація пенсій на 12,1%. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін. Підвищення виплат стосуватиметься всіх пенсіонерів, які отримують пенсії через Пенсійний фонд України.

За словами міністра, цьогорічна індексація перевищує рівень інфляції за 2025 рік на 4%, що дозволяє компенсувати частину знецінення пенсій.

– Після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 грн і не більше ніж на 2 595 грн, — уточнили в Міністерстві соціальної політики.

Індексація охоплює такі категорії:

пенсіонерів загальної системи (державне пенсійне страхування);

військових пенсіонерів;

осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

отримувачів пенсій за особливі заслуги;

колишніх працівників органів місцевого самоврядування та інших осіб, яким виплати призначалися за спеціальними умовами;

осіб, які постраждали від нещасних випадків на виробництві.



Соціальні виплати у 2026: чи передбачено їх підвищення для окремих категорій

У ПФУ пояснили, що з 1 березня передбачено додаткове підвищення мінімальних пенсій для окремих категорій громадян відповідно до постанови Кабінету міністрів №236.

Хто отримає підвищення виплат:

Пенсіонери, що не працюють, віком від 65 років із повним страховим стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), які отримують пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, — мінімальна виплата збільшена з 3 758 грн до 4 213 грн (підвищення на 455 грн).

Пенсіонери віком 80 років і більше з повним страховим стажем (25 років для чоловіків і 20 років для жінок) — мінімальна пенсія зросла з 3 758 грн до 4 213 грн (на 455 грн).

Пенсіонери віком від 70 до 80 років з повним страховим стажем (35/30 років) — виплати збільшено з 3 613 грн до 4 050 грн (на 437 грн).

Пенсіонери віком до 70 років із повним страховим стажем та особи з інвалідністю I групи (незалежно від віку та стажу) — мінімальна пенсія зросла з 3 323 грн до 3 725 грн (на 402 грн).

Інші пенсіонери, що не працюють, незалежно від віку та закону, за яким призначено пенсію — з 3 038 грн до 3 406 грн (на 368 грн).

Якщо у пенсіонерів віком від 70 до 80 років страховий стаж менший за 35 років для чоловіків або менший за 30 років для жінок, щомісячна доплата нараховується пропорційно до наявного стажу, виходячи з максимальної суми для цієї категорії — 4 050 грн. При цьому для осіб віком від 75 до 80 років із мінімальним стажем (25/20 років) розмір пенсії не може бути меншим за 4 050 грн.

Крім того, встановлюються щомісячні компенсаційні доплати для пенсіонерів старше 70 років, якщо їхні пенсії менші за 10 340,35 грн:

до 570 грн — для людей старше 80 років;



до 456 грн — для осіб віком від 75 до 80 років;



до 300 грн — для людей віком від 70 до 75 років.



Перерахунок пенсій здійснено автоматично, без необхідності додаткових звернень від пенсіонерів, на основі матеріалів їхніх пенсійних справ.

Виплата підвищених пенсій запланована у виплатний період березня 2026 року — з 4 по 25 число місяця.

Крім того, буде проведено індексацію мінімальних пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Нині середній розмір пенсії становить приблизно 6 500 грн, однак значна частина отримує менші виплати — понад 4,3 млн пенсіонерів отримують пенсію нижче 6 000 грн.

Тому індексація є частиною ширших системних змін, спрямованих на підвищення соціальної справедливості та довгострокову стабільність пенсійної системи. Міністерство вже розробило нову модель пенсій та фіналізує законопроект, який закріплює ці зміни.

Крім того, трохи пізніше буде проведена окрема індексація пенсій для пенсіонерів, що працюють. Тож навіть ті, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, можуть розраховувати на підвищення виплат.

