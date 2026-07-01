Хоча основний етап індексації пенсій за постановою Кабінету міністрів завершився ще в березні, однак у 2026 році пенсіонери додатково отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності України.

Факти ICTV пояснюють, як відбуватиметься процес проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності та якими будуть пенсії з 1 липня 2026 року в Україні.

Разова виплата до Дня Незалежності України

Конкретні суми виплат до Дня Незалежності на 2026 рік затверджені урядовою постановою №602 від 13 травня 2026 року, повідомляє Пенсійний фонд України.

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Механізм нарахувань регламентується постановою Кабміну №1396 (від 27 грудня 2023 року), яка регулює соціальний захист ветеранів, громадян з особливими трудовими заслугами та осіб, які працюють у спеціальних умовах.

Пенсіонери (включно з тими, хто отримує довічне грошове утримання), одержувачі житлових субсидій чи пільг на комуналку, які наразі не перебувають на військовій або іншій службі, отримають разову допомогу в серпні.

Виплата до Дня Незалежності України надійде більшості осіб автоматично – без додаткових звернень або заяв.

Для ветеранів війни, які зараз перебувають на службі (зокрема військовій), діє інший порядок. Навіть якщо вони є пенсіонерами чи отримують житлово-комунальні пільги та субсидії, то держава перерахує гроші напряму на рахунки військових частин, установ чи організацій, де вони служать.

Громадянам, які проходять службу, варто переконатися, що за місцем роботи є дані про їхній ветеранський статус.

Водночас тим особам, які не служать, не є пенсіонерами та не отримують жодних житлово-комунальних пільг чи субсидій, для отримання виплати до Дня Незалежності необхідно особисто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву в довільній формі, зазначивши в ній паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), рахунок у банку для отримання грошей та реквізити пільгового посвідчення.

Разом із заявою подаються копії паспорта (або тимчасового посвідчення) та документа, що підтверджує відповідний статус особи. У разі особистого візиту до установи обов’язково потрібно мати з собою оригінали цих документів.

Громадяни, які набудуть права на виплату до 24 серпня включно, але не отримають її до 1 жовтня, мають право подати заяву до Пенсійного фонду та отримати її до 1 листопада 2026 року.

Можна обрати будь-який зручний спосіб передавання документів:

особисто: прийти до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду або до ЦНАПу за місцем реєстрації чи фактичного проживання;

прийти до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду або до ЦНАПу за місцем реєстрації чи фактичного проживання; через інтернет (онлайн): скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ (для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис – КЕП);

скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ (для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис – КЕП); поштою: надіслати паперову заяву та копії документів на адресу потрібного територіального відділення Пенсійного фонду.

Пенсії з 1 липня в Україні: чи підвищать

25 лютого Кабінет міністрів України затвердив правила індексації пенсій та страхових виплат на 2026 рік постановою №236, повідомляє Пенсійний фонд.

Крім стандартного підвищення виплат, документ закріпив зростання мінімальних пенсій для військових та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, які мають інвалідність. Також передбачається надання окремої грошової допомоги найбільш незахищеним верствам населення.

З початку березня 2026 року українцям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи офіційно підвищили мінімальні пенсії. Залежно від групи, виплати не можуть бути меншими за:

перша група – 11 041,85 грн;

– 11 041,85 грн; друга група – 8 838,60 грн;

– 8 838,60 грн; третя група – 6 808,95 грн.

Тоді Кабмін оновив мінімальні гарантовані розміри пенсій. Фінальна сума перерахунку для кожного громадянина залежить від його вікової категорії, накопиченого страхового стажу та факту працевлаштування:

непрацюючі пенсіонери від 65 років (стаж 30 років для жінок/35 років для чоловіків) та пенсіонери від 80 років (стаж 20/25 років відповідно): виплати підняли з 3 758 грн до 4 213 грн (+455 грн);

(стаж 30 років для жінок/35 років для чоловіків) та пенсіонери від 80 років (стаж 20/25 років відповідно): виплати підняли з 3 758 грн до 4 213 грн (+455 грн); пенсіонери віком 70–80 років (зі стажем 30/35 років): гарантована сума зросла з 3 613 грн до 4 050 грн (+437 грн);

(зі стажем 30/35 років): гарантована сума зросла з 3 613 грн до 4 050 грн (+437 грн); особи до 70 років (зі стажем 30/35 років) та люди з інвалідністю І групи (незалежно від віку/стажу): мінімалка збільшилася з 3 323 грн до 3 725 грн (+402 грн);

(зі стажем 30/35 років) та люди з інвалідністю І групи (незалежно від віку/стажу): мінімалка збільшилася з 3 323 грн до 3 725 грн (+402 грн); інші непрацюючі пенсіонери (без прив’язки до віку): виплати скоригували з 3 038 грн до 3 406 грн (+368 грн).

Для пенсіонерів віком 70–80 років, які мають неповний страховий стаж (менше ніж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), також збільшать мінімальні виплати. Новий розмір пенсії для них обчислюватимуть індивідуально – пропорційно до відпрацьованих років, беручи за основу базову суму 4 050 грн.

Держава передбачила додаткові гарантії для людей віком від 75 до 80 років із наявним стажем не менше 20 років (для жінок) та 25 років (для чоловіків) – їхні сумарні виплати законодавчо зафіксовані на рівні щонайменше 4 050 грн.

Водночас продовжують діяти щомісячні компенсації для осіб, які досягли 70 років і отримують пенсію, нижчу за 10 340,35 грн. Для найстарших громадян (від 80 років) надбавка становить 570 грн, для 75-80 років – 456 грн, а для тих, кому від 70 до 75 років – 300 грн.

При цьому діють межі індексації: доплата не може бути меншою за 100 грн або перевищувати максимум у 2 595 грн на одного пенсіонера.

Фото : Факти ICTV

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