Президент України Володимир Зеленський пропонує Євгенія Хмару на посаду міністра оборони.

Про це Володимир Зеленський заявив за підсумками зустрічі з ним.

Зеленський пояснив, чому пропонує Хмару на посаду міністра оборони

– Щойно обговорили з Євгенієм Хмарою виконання наших далекобійних операцій проти Росії, забезпечення безпекових підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами, – заявив Зеленський.

За його словами, важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту незалежності та примусу Росії до дипломатії.

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Як стверджує Зеленський, Євгеній Хмара здобув великий та багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись українська оборона у цій війні, вважає президент.

Звісно, Україна продовжить реалізовувати всі активні програми для розвитку і посилення Сил оборони: від прямого фінансування бойових бригад і справедливого розподілу особового складу для бригад до максимального забезпечення НРК всіма типами дронів і оперативної реалізації домовленостей з партнерами, стверджує Зеленський.

Президент переконаний, що реальна результативність у далекобійності та сильна безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у Силах оборони має стати перевагою на посаді міністра оборони.

На його думку, цьому сприятиме також реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України.

– Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили, – сказав Зеленський.

Водночас президент додав, що звертатиметься до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони після дотримання всіх юридичних процедур.

5 січня Зеленський призначив Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків очільника СБУ.

Протести проти рішення щодо відставки Федорова з посади міністра оборони

Вранці 16 липня в низці українських міст розпочалися мирні мітинги проти рішення президента Володимира Зеленського не подавати повторно Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Під час пресбрифінгу Федоров заявив, що Зеленський пропонував йому стати радником, але він відмовився від цієї пропозиції.

Крім цього, Михайло Федоров підтвердив конфлікт із Олександром Сирський – головнокомандувачем Збройних сил України. За словами Федорова, команда Міністерства оборони, яке очолював із січня 2026 року, зіткнулась із блокуванням ініціатив.

Сам Сирський прокоментував відставку Федорова, наголосивши, що необхідно зосередитися на війні та реалізації ефективної стратегії, яка вже демонструє конкретні результати.

Після цього Зеленський, коментуючи конфлікт між Федоровим та Сирським, заявив, що хотів би єдності між керівництвом української армії та Міністерством оборони.

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