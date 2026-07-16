У 2026 році власники квартир і будинків сплачують податок на нерухомість за 2025 рік.

До 1 липня Державна податкова служба мала надіслати податкові повідомлення із сумою до сплати та реквізитами. Якщо листа немає, його варто перевірити в електронному форматі.

Розповідаємо на Фактах ICTV, як перевірити податок на нерухомість у 2026 році, де знайти повідомлення онлайн і що робити, якщо в ньому є помилки.

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Як перевірити податок на нерухомість онлайн у 2026 році

Повідомлення про нарахований податок податкова може надіслати поштою, вручити особисто або розмістити в Електронному кабінеті платника.

Якщо паперового листа ви не отримали, перевірити інформацію можна онлайн.

Інструкція, як перевірити податок на нерухомість у 2026 році онлайн:

Для цього потрібно авторизуватися в Електронному кабінеті ДПС, відкрити меню ЕК для громадян.

Перейти до розділу Загальна інформація про платника , а потім знайти вкладку Повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання .

Переглянути повідомлення також можна через мобільний застосунок Моя податкова.

Саме в повідомленні зазначають суму податку, строки сплати та банківські реквізити.

Як сплатити податок на нерухомість онлайн

Сплатити податок можна через мобільний банкінг, інтернет-банкінг або у відділенні банку.

Для оплати знадобляться реквізити, зазначені в податковому повідомленні:

рахунок IBAN;

код органу казначейства;

сума платежу та його призначення.

Якщо платіж здійснюється через банківський застосунок, більшість особистих даних підтягнеться автоматично.

Після оплати бажано через кілька днів ще раз зайти до Електронного кабінету та переконатися, що кошти зараховані.

Що робити, якщо в податковому повідомленні є помилка

У Державній податковій службі нагадують, що платник має право перевірити правильність нарахування податку.

Для цього можна звернутися до податкового органу за своєю податковою адресою із письмовою заявою та провести звірку даних.

Під час такої перевірки можна уточнити:

які об’єкти нерухомості враховані під час нарахування податку;

їхню загальну площу;

право на пільгу;

застосовану ставку податку;

правильність нарахованої суми.

Якщо фахівці виявлять розбіжності між даними податкової та документами власника, вони проведуть перерахунок. Після цього платнику надішлють нового листа, а попередній автоматично втратить чинність.

У ДПС також зазначають, що якщо інформація про нерухомість ще не внесена до інформаційних систем служби, податок можуть нарахувати на підставі документів, які підтверджують право власності.

За консультацією також можна звернутися до Офісу податкових консультантів або скористатися онлайн-пунктами підтримки ДПС.

Хто сплачує податок на нерухомість у 2026 році

Нагадаємо, що податок нараховують не на всю площу житла, а лише на ту, що перевищує встановлені податковим кодексом норми.

У 2026 році вони становлять:

60 кв. м для квартири;

120 кв. м для житлового будинку;

180 кв. м, якщо у власності одночасно є квартира і будинок.

Максимальна ставка податку у 2026 році становить 120 грн за кожен квадратний метр, який перевищує пільгову площу. Конкретний розмір ставки визначають органи місцевого самоврядування, але вона не може перевищувати встановленого законом ліміту.

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