Дефіцит ліквідності та призупинення роботи портів і морського маршруту змушують Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат ухвалити рішення про призупинення роботи з понеділка, 3 серпня.

Про це повідомив голова правління ПГЗК Віктор Лотоус.

Полтавський ГКЗ призупиняє роботу

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, Горішні Плавні, Полтавська область) є основним активом гірничорудної компанії Ferrexpo.

Зараз дивляться

– Зараз розглядається питання, майже воно ухвалене, що з понеділка ми зупиняємося, тому що нам потрібно дочекатися тих обігових коштів, які були отримані за реалізовану продукцію – тобто, можливо, 10 днів, можливо, 20 днів підприємство буде зупинено, – сказав він на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) у Горішніх Плавнях 29 липня.

Голова ТСК Олексій Гончаренко зазначив, що ситуація на Полтавському ГЗК суттєво погіршилася з лютого. За зимовий період підприємство не працювало 67 діб, зараз три із чотирьох запланованих суден заблоковані у портах.

За словами Лотоуса, одне із суден із продукцією на суму $5–6 млн було уражене дроном. Унаслідок атаки загинув один із членів екіпажу, місцеперебування самого судна наразі невідоме, при цьому існує ризик, що воно дрейфує у напрямку Криму.

– Немає зв’язку. Станом на вчора-позавчора власник судна нічого не міг проінформувати, що далі… Воно таке, як привид в Чорному морі, – зазначив він.

Голова правління уточнив, що через блокування відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у зв’язку із санкціями щодо акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго щомісяця компанія вимушена відволікати близько 200 млн грн обігових коштів.

– Якби нам повернули обігові (кошти), ми б працювали на рівні минулого року – це десь близько 500 тис. тонн (на місяць), – сказав він, коментуючи поточний рівень виробництва близько 300 тис. тонн на місяць.

Лотоус додав, що за таких умов рівень заробітної плати на підприємстві на 10–40% нижчий, ніж у конкурентів у Кривому Розі, через що працівники звільняються.

Фінансовий директор ПГЗК Сергій Бавалин повідомив, що заборгованість підприємства перед постачальниками та контрагентами наразі становить близько 200 млн грн.

За словами Лотоуса, акціонери Ferrexpo нині шукають можливості для залучення фінансування від інвесторів, які готові підтримати підприємство.

– Але все ускладняється ситуацією із банкрутствами. Є така компанія як Максі Капітал Груп, яка, ми вважаємо, що зовсім невиправдано нас банкрутить. Поки що інвестори вагаються. Але є надія, що ці кошти будуть знайдені, і все ж таки підприємство буде працювати, – наголосив голова правління.

Він зазначив, що навіть після вирішення питання ліквідності компанія не зможе швидко повернутися до виробництва на рівні 1 млн тонн.

Причиною є складна логістика, високі страхові та фрахтові витрати, через які підприємство не може вийти на ринок Китаю, куди до початку повномасштабної війни постачалося 50–60% продукції.

– За моїми оцінками, якщо завтра, припустимо, закінчиться війна, ми будемо відновлюватися до довоєнних потужностей не менше п’яти років, якщо не будемо поглиблювати цю прірву, – заявив Лотоус.

Що відомо про показники Ferrexpo

У січні-червні поточного року Ferrexpo виробила 1 млн 385,1 тис. тонн окатків, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У другому кварталі компанія збільшила виробництво цієї продукції на 64% порівняно з першим кварталом — до 860,213 тис. тонн. У 2025 році Ferrexpo скоротила виробництво окатків на 47% — до 3 млн 221,5 тис. тонн.

Станом на 30 червня 2026 року чиста грошова позиція групи, за вирахуванням зобов’язань за договорами оренди, становила приблизно $21 млн проти $25 млн на 31 березня 2026 року та $47 млн на 31 грудня 2025 року.

Ferrexpo належить 100% частка ТОВ Єристівський ГЗК, 99,9% — ТОВ Біланівський ГЗК та 100% акцій ПрАТ Полтавський ГЗК.

Лондонська фондова біржа (LSE) із травня призупинила торги акціями Ferrexpo через неможливість компанії своєчасно опублікувати річну звітність.

Липень 2026 року відзначився ескалацією в акваторії Чорного та Азовського морів. РФ розгорнула цілеспрямовану кампанію атак на цивільні судна та портову інфраструктуру після успішної операції Сил безпілотних систем ЗСУ проти російського тіньового флоту.

Це вже призвело до людських жертв, затоплення вантажних суден і вимушеної зупинки морського експорту в період сезону збору врожаю.

Фото: Ferrexpo

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.