Дефицит ликвидности и приостановка работы портов и морского маршрута вынуждают Полтавский горно-обогатительный комбинат принять решение о приостановке работы с понедельника, 3 августа.

Об этом сообщил председатель правления ПГОК Виктор Лотоус.

Полтавский ГОК приостанавливает работу

Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК, Горишние Плавни, Полтавская область) является основным активом горнорудной компании Ferrexpo.

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— Сейчас рассматривается вопрос, практически уже принято решение, что с понедельника мы останавливаемся, потому что нам нужно дождаться тех оборотных средств, которые были получены за реализованную продукцию — то есть, возможно, на 10 дней, возможно, на 20 дней предприятие будет остановлено, — сказал он на заседании парламентской временной следственной комиссии (ВСК) в Горишних Плавнях 29 июля.

Председатель ВСК Алексей Гончаренко отметил, что ситуация на Полтавском ГОКе существенно ухудшилась с февраля. За зимний период предприятие не работало 67 суток, сейчас три из четырех запланированных судов заблокированы в портах.

По словам Лотоуса, одно из судов с продукцией на сумму $5–6 млн было поражено дроном. В результате атаки погиб один из членов экипажа, местонахождение самого судна в настоящее время неизвестно, при этом существует риск, что оно дрейфует в направлении Крыма.

— Нет связи. По состоянию на вчера-позавчера владелец судна ничего не мог сообщить, что дальше… Оно как призрак в Черном море, — отметил он.

Председатель правления уточнил, что из-за блокировки возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в связи с санкциями в отношении акционера Ferrexpo Константина Жеваго компания ежемесячно вынуждена отвлекать около 200 млн грн оборотных средств.

— Если бы нам вернули оборотные средства, мы бы работали на уровне прошлого года — это около 500 тыс. тонн (в месяц), — сказал он, комментируя текущий уровень производства около 300 тыс. тонн в месяц.

Лотоус добавил, что при таких условиях уровень заработной платы на предприятии на 10–40% ниже, чем у конкурентов в Кривом Роге, из-за чего сотрудники увольняются.

Финансовый директор ПГОКа Сергей Бавалин сообщил, что задолженность предприятия перед поставщиками и контрагентами в настоящее время составляет около 200 млн грн.

По словам Лотоуса, акционеры Ferrexpo сейчас ищут возможности для привлечения финансирования от инвесторов, готовых поддержать предприятие.

— Но все осложняется ситуацией с банкротствами. Есть такая компания, как Макси Капитал Груп, которая, как мы считаем, совершенно необоснованно пытается нас обанкротить. Пока инвесторы колеблются. Но есть надежда, что эти средства будут найдены, и предприятие все-таки продолжит работать, — подчеркнул председатель правления.

Он отметил, что даже после решения вопроса ликвидности компания не сможет быстро вернуться к производству на уровне 1 млн тонн.

Причиной является сложная логистика, высокие страховые и фрахтовые расходы, из-за которых предприятие не может выйти на рынок Китая, куда до начала полномасштабной войны поставлялось 50–60% продукции.

— По моим оценкам, если завтра, допустим, закончится война, мы будем восстанавливаться до довоенных мощностей не менее пяти лет, если не будем еще больше углублять эту пропасть, — заявил Лотоус.

Что известно о показателях Ferrexpo

В январе-июне текущего года Ferrexpo произвела 1 млн 385,1 тыс. тонн окатышей, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во втором квартале компания увеличила производство этой продукции на 64% по сравнению с первым кварталом — до 860,213 тыс. тонн. В 2025 году Ferrexpo сократила производство окатышей на 47% — до 3 млн 221,5 тыс. тонн.

По состоянию на 30 июня 2026 года чистая денежная позиция группы, за вычетом обязательств по договорам аренды, составляла примерно $21 млн против $25 млн на 31 марта 2026 года и $47 млн на 31 декабря 2025 года.

Ferrexpo принадлежит 100% доля ООО Еристовский ГОК, 99,9% — ООО Белановский ГОК и 100% акций ЧАО Полтавский ГОК.

Лондонская фондовая биржа (LSE) с мая приостановила торги акциями Ferrexpo из-за невозможности компании своевременно опубликовать годовую отчетность.

Июль 2026 года ознаменовался эскалацией в акватории Черного и Азовского морей. РФ развернула целенаправленную кампанию атак на гражданские суда и портовую инфраструктуру после успешной операции Сил беспилотных систем ВСУ против российского теневого флота.

Это уже привело к человеческим жертвам, затоплению грузовых судов и вынужденной остановке морского экспорта в период сезона сбора урожая.

Фото: Ferrexpo

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