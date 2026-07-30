В Україні банки зобов’язані перевіряти фінансові операції своїх клієнтів. Таку вимогу передбачає закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

На банки покладено обов’язок виявляти підозрілі операції та перевіряти, чи відповідають вони фінансовому профілю клієнта.

Тож іноді трапляються ситуації, коли людина не може скористатися карткою через блокування. Це не завжди означає, що клієнт порушив закон. Найчастіше банк просто хоче переконатися, що операції є законними.

Зараз дивляться

Факти ICTV дізнавалися у фахівців Глобус Банку, що робити, якщо фінмоніторинг банку заблокував рахунок та як розблокувати картки без зайвих проблем.

Чому фінмоніторинг банку заблокував рахунок: причини

За словами віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова, сьогодні банки аналізують не лише великі суми переказів. Основний акцент зроблено на оцінці ризиків.

Це означає, що банк звертає увагу не тільки на розмір платежу, а й на те, як людина користується рахунком. Під час перевірки можуть враховуватися такі фактори:

регулярність переказів,

кількість відправників і отримувачів коштів,

джерела надходжень,

чи відповідають фінансові операції звичним доходам клієнта.

Окрему увагу банки приділяють картковим переказам між фізичними особами та боротьбі з так званими дропами — людьми, які передають свої банківські картки або рахунки іншим особам для проведення сумнівних операцій.

При цьому експерт наголошує, що більшість звичайних клієнтів посилення фінансового моніторингу фактично не відчувають, адже банки насамперед перевіряють саме операції з ознаками підвищеного ризику.

Чи можуть перевірити невеликий переказ під час фінмоніторингу

Поширеною є думка, що фінансовий моніторинг стосується лише великих сум. Насправді це не зовсім так.

Як пояснює Сергій Мамедов, операції на суму від 400 тис. грн автоматично підпадають під поглиблену перевірку. У такому випадку банк повинен встановити походження коштів, якщо воно не є очевидним.

Проте навіть значно менші суми можуть стати приводом для додаткової перевірки. Наприклад, якщо на рахунок починає надходити велика кількість невеликих переказів від різних людей, різко змінюється фінансова активність або регулярно здійснюються операції, які не мають зрозумілого економічного змісту.

Якщо під час перевірки банк виявить високий рівень ризику або клієнт не зможе пояснити походження коштів, фінансова установа може тимчасово обмежити проведення операцій, заблокувати рахунок або навіть припинити співпрацю з клієнтом відповідно до вимог законодавства.

Фінмоніторинг банку заблокував рахунок: що робити

Провідна експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку Марина Павленко радить не чекати та одразу звернутися до банку будь-яким зручним способом.

Якщо фінмоніторинг заблокував картку, головне — не намагатися одразу відкривати нові рахунки або приховувати інформацію від банку. Значно ефективніше зв’язатися з фінансовою установою, дізнатися причину обмежень і виконати її вимоги щодо підтвердження джерела коштів чи характеру операцій.

Після звернення працівники банку можуть попросити документи, які підтверджують доходи, або пояснення щодо походження коштів і фінансових операцій. За словами експертки, до таких запитів варто поставитися спокійно, адже це звичайна процедура в межах фінансового моніторингу.

У більшості випадків після надання необхідних документів і пояснень доступ до рахунку відновлюють.

Якщо ж отриманої інформації недостатньо або вона не підтверджує законність операцій, банк має право припинити ділові відносини з клієнтом та повідомити про це Державну службу фінансового моніторингу України.

У такій ситуації клієнт може самостійно ініціювати переказ своїх коштів до іншого банку. Якщо ж рахунок закривають за рішенням банку, необхідно надати реквізити іншого рахунку для перерахування залишку коштів. При цьому окремі банки можуть стягувати комісію за таку операцію відповідно до своїх тарифів.

За словами Марини Павленко, приблизно у 90% подібних ситуацій питання вдається врегулювати досить швидко, якщо клієнт співпрацює з банком і надає необхідні документи.

До того ж Сергій Мамедов наголошує, що фінансовий моніторинг не є інструментом покарання клієнтів. Його головне завдання — запобігати незаконним фінансовим операціям. Саме тому більшість українців, які користуються банківськими картками для звичайних повсякденних розрахунків, узагалі не стикаються з будь-якими обмеженнями.

Як пройти фінмоніторинг без проблем

Марина Павленко зазначає, що найкращий спосіб уникнути неприємних ситуацій — ще на етапі відкриття рахунку чесно повідомити банку, для чого він відкривається, які операції планується здійснювати та які приблизні суми можуть надходити щомісяця.

Якщо працівник банку поставить додаткові запитання або попросить надати документи, не варто сприймати це як недовіру. Чим повнішу інформацію отримує банк, тим менше шансів, що в майбутньому виникнуть питання щодо окремих операцій.

Експертка також рекомендує користуватися рахунком відповідно до його призначення, уважно заповнювати призначення платежів, не брати участі у сумнівних фінансових схемах та не передавати свої картки або реквізити іншим особам для проведення операцій.

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