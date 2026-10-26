В Україні триває війна, тому серед громадян, які мають право на пенсію, є ветерани, учасники бойових дій та військовослужбовці, які дістали інвалідність внаслідок війни. Для цих категорій держава передбачила окремі пенсійні гарантії, надбавки та додаткові виплати.

Яка пенсія ветерана війни у 2026 році, від чого залежить її розмір і на які доплати можуть розраховувати захисники та захисниці України, з’ясовували Факти ICTV.

Яка пенсія у ветеранів війни в Україні

У ПФУ розповіли, що залежно від підстав людині призначають пенсію за віком, за вислугу років або по інвалідності.

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Порядок виплат регулюють два закони України:

№ 1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

№ 2262-XII Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Відповідно до закону № 3551-XII, до ветеранів війни належать:

учасники бойових дій,

особи з інвалідністю внаслідок війни,

учасники війни.

Тож, розмір пенсії у ветеранів війни залежить від категорії.

Яка мінімальна пенсія у ветеранів війни у 2026 році

З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата учасникам бойових дій становить 6 197 грн на місяць.

Для учасників бойових дій, яких визнано особами з інвалідністю внаслідок виконання обов’язків військової служби та які мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлено такі мінімальні виплати:

I група — 18 885 грн;

II група — 15 494 грн;

III група — 10 625 грн.

Які доплати отримують ветерани війни до пенсії

До пенсій ветеранів війни встановлюють додаткові виплати відповідно до їхнього статусу.

Зокрема, передбачені:

№ 3551-XII підвищення до пенсії згідно із законом

№ 1603 цільова грошова допомога на прожиття учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни відповідно до закону

№ 656 щомісячна державна адресна допомога згідно з постановою Кабміну

Які виплати передбачені ветеранам з особливими заслугами перед Батьківщиною

Захисники та захисниці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мають право на щомісячну грошову виплату відповідно до закону України № 2454-IX. Таке право передбачене й для членів сімей загиблих або померлих громадян із числа осіб, які мали особливі заслуги перед Батьківщиною.

До цієї категорії належать люди, які безпосередньо брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України й отримали одну з визначених державних нагород або відзнак:

звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка, починаючи з 2014 року;

орден Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів, починаючи з 2014 року;

орден За мужність усіх трьох ступенів, починаючи з 2014 року;

орден княгині Ольги всіх трьох ступенів, починаючи з 2014 року;

відзнаку Президента України Хрест бойових заслуг.

Яку разову допомогу ветерани отримують до Дня Незалежності

Окрім пенсії та щомісячних доплат, законодавство передбачає щорічну разову грошову виплату до Дня Незалежності України. У 2026 році її розміри визначено постановою Кабміну № 602. Виплату цьогоріч здійснили до 24 серпня.

Суми залежать від категорії одержувача:

особам з інвалідністю внаслідок війни I групи — 3 100 грн;

особам з інвалідністю внаслідок війни II групи — 2 900 грн;

особам з інвалідністю внаслідок війни III групи — 2 700 грн;

учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності — 1 000 грн;

особам з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3 100 грн;

членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України — 650 грн;

учасникам війни — 450 грн.

Ця допомога виплачується один раз на рік і не є щомісячною надбавкою до пенсії.

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