Ветеран війни: яка пенсія, надбавки та додаткова допомога у 2026 році
В Україні триває війна, тому серед громадян, які мають право на пенсію, є ветерани, учасники бойових дій та військовослужбовці, які дістали інвалідність внаслідок війни. Для цих категорій держава передбачила окремі пенсійні гарантії, надбавки та додаткові виплати.
Яка пенсія ветерана війни у 2026 році, від чого залежить її розмір і на які доплати можуть розраховувати захисники та захисниці України, з’ясовували Факти ICTV.
Яка пенсія у ветеранів війни в Україні
У ПФУ розповіли, що залежно від підстав людині призначають пенсію за віком, за вислугу років або по інвалідності.
Порядок виплат регулюють два закони України:
- № 1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
- № 2262-XII Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.
Відповідно до закону № 3551-XII, до ветеранів війни належать:
- учасники бойових дій,
- особи з інвалідністю внаслідок війни,
- учасники війни.
Тож, розмір пенсії у ветеранів війни залежить від категорії.
Яка мінімальна пенсія у ветеранів війни у 2026 році
З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата учасникам бойових дій становить 6 197 грн на місяць.
Для учасників бойових дій, яких визнано особами з інвалідністю внаслідок виконання обов’язків військової служби та які мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлено такі мінімальні виплати:
- I група — 18 885 грн;
- II група — 15 494 грн;
- III група — 10 625 грн.
Які доплати отримують ветерани війни до пенсії
До пенсій ветеранів війни встановлюють додаткові виплати відповідно до їхнього статусу.
Зокрема, передбачені:
- підвищення до пенсії згідно із законом № 3551-XII;
- цільова грошова допомога на прожиття учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни відповідно до закону № 1603;
- щомісячна державна адресна допомога згідно з постановою Кабміну № 656.
Які виплати передбачені ветеранам з особливими заслугами перед Батьківщиною
Захисники та захисниці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мають право на щомісячну грошову виплату відповідно до закону України № 2454-IX. Таке право передбачене й для членів сімей загиблих або померлих громадян із числа осіб, які мали особливі заслуги перед Батьківщиною.
До цієї категорії належать люди, які безпосередньо брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України й отримали одну з визначених державних нагород або відзнак:
- звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка, починаючи з 2014 року;
- орден Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів, починаючи з 2014 року;
- орден За мужність усіх трьох ступенів, починаючи з 2014 року;
- орден княгині Ольги всіх трьох ступенів, починаючи з 2014 року;
- відзнаку Президента України Хрест бойових заслуг.
Яку разову допомогу ветерани отримують до Дня Незалежності
Окрім пенсії та щомісячних доплат, законодавство передбачає щорічну разову грошову виплату до Дня Незалежності України. У 2026 році її розміри визначено постановою Кабміну № 602. Виплату цьогоріч здійснили до 24 серпня.
Суми залежать від категорії одержувача:
- особам з інвалідністю внаслідок війни I групи — 3 100 грн;
- особам з інвалідністю внаслідок війни II групи — 2 900 грн;
- особам з інвалідністю внаслідок війни III групи — 2 700 грн;
- учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності — 1 000 грн;
- особам з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3 100 грн;
- членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України — 650 грн;
- учасникам війни — 450 грн.
Ця допомога виплачується один раз на рік і не є щомісячною надбавкою до пенсії.