Україна готується до ще однієї складної зими в умовах війни. Через обстріли та економічні труднощі частина підприємств зазнала значних втрат, а деякі українці залишилися без роботи.

Тому напередодні холодів людей цікавить, чи зміняться тарифи на світло, газ і воду, та скільки доведеться платити за комуналку з 1 листопада 2026 року.

Факти ICTV дізнавалися, якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 листопада 2026 року та чи зростуть ціни на електроенергію, газ та воду.

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Якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 листопада 2026 року

З 1 листопада 2026 року загального підвищення тарифів на комунальні послуги для населення не буде. Зокрема, уряд підтвердив, що ціна на електроенергію залишиться незмінною протягом опалювального сезону 2026/2027 років.

Тариф на електроенергію з 1 листопада 2026 року

У листопаді побутові споживачі платитимуть за електроенергію за тарифом 4,32 грн за 1 кВт·год. Ціна залишиться такою самою і для тих, хто використовує електроприлади для побутових потреб, і для власників двозонних лічильників у денний період.

31 жовтня 2026 року завершується попередній термін дії спеціальних обов’язків на ринку електроенергії. Однак Кабінет міністрів продовжив їх до 30 квітня 2027 року. Це означає, що з 1 листопада тариф на світло для населення не зміниться.

Про рішення уряду 8 жовтня повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, продовження дії механізму ПСО (спеціальних обов’язків учасників ринку електричної енергії, — Ред.) дає змогу зберегти чинні ціни на електроенергію для побутових споживачів.

Отже, підвищення тарифу на електроенергію з 1 листопада не передбачене. Ціна 4,32 грн за 1 кВт·год діятиме до 30 квітня 2027 року включно.

Пільговий тариф на електроенергію для домогосподарств з електроопаленням

На опалювальний період уряд також зберіг пільговий тариф на електроенергію. Він становить 2,64 грн за 1 кВт·год і поширюється на визначені категорії домогосподарств.

Скористатися пільгою можуть власники житла:

обладнаного електроопаленням;

у негазифікованих багатоквартирних будинках, де немає централізованого опалення або автономного теплопостачання, яке використовує інші енергоносії.

Пільговий тариф діє із 1 жовтня до 30 квітня. За місячного споживання до 2 000 кВт·год включно електроенергія коштує 2,64 грн за 1 кВт·год. Якщо споживання перевищує цей обсяг, за електроенергію понад ліміт потрібно платити за стандартною ціною 4,32 грн за 1 кВт·год.

Отже, у листопаді власники житла, які мають право на пільгу, зможуть і надалі оплачувати електроенергію за зниженою ціною в межах установленого ліміту.

Скільки коштує електроенергія за двозонним лічильником

Для споживачів, у яких встановлений двозонний лічильник, діє диференційована оплата залежно від часу доби.

У денний період, з 07:00 до 23:00, тариф становить 4,32 грн за 1 кВт·год. Уночі, з 23:00 до 07:00, електроенергія коштує 2,16 грн за 1 кВт·год.

Отже, власники двозонних лічильників можуть зменшити витрати, якщо перенесуть частину енергоємних побутових процесів на нічний час.

Тарифи на комунальні послуги з 1 листопада 2026 року: яка ціна на газ

Для побутових споживачів, які отримують газ від Нафтогазу України та користуються тарифним планом Фіксований, ціна блакитного палива залишається незмінною.

Вартість газу становить 7,96 грн за 1 м³. Тариф зафіксований на період з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно, тому в листопаді клієнти компанії платитимуть за газ за тією самою ціною.

Чинним клієнтам Нафтогазу не потрібно подавати додаткові заяви або переоформлювати документи для збереження тарифу. Нові споживачі можуть обрати тарифний план Фіксований під час оформлення приєднання до постачальника.

Вартість газу залежить від обраного постачальника та тарифного плану. Тому клієнтам інших компаній потрібно перевірити умови свого договору.

Тарифи на воду з 1 листопада 2026 року

Єдиного тарифу на холодну воду для всіх українців немає. Вартість централізованого водопостачання та водовідведення встановлюють для конкретних підприємств, тому суми в платіжках залежать від населеного пункту та місцевого постачальника.

З 1 листопада споживачам варто орієнтуватися на тарифи, які діють у їхньому місті. Інформацію про вартість водопостачання та водовідведення можна знайти на офіційному сайті місцевого водоканалу або органу влади.

Для частини підприємств тарифи встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ознайомитися з відповідними рішеннями можна на сайті НКРЕКП.

Чи зростуть ціни на комунальні послуги з 1 листопада

Підвищення основних тарифів на комунальні послуги з 1 листопада 2026 року для населення не буде. Ціна електроенергії для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн за 1 кВт·год щонайменше до 30 квітня 2027 року. Для домогосподарств, які мають право на пільговий тариф, зберігається ціна 2,64 грн за 1 кВт·год у межах установленого місячного ліміту.

Клієнти Нафтогазу продовжать платити за газ 7,96 грн за 1 м³ відповідно до умов тарифного плану Фіксований. Вартість води залежатиме від тарифів місцевих водоканалів.

Отже, для більшості побутових споживачів основні цінові умови залишаться незмінними, а остаточна сума в платіжці залежатиме від обсягу спожитих послуг і тарифів конкретного постачальника.

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