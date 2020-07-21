Депутата від партії Опозиційна платформа – За життя Олега Волошина облили зеленкою біля Верховної Ради.

Так його зустріли активісти, коли він прибув на засідання парламенту.

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Такі дії були спричинені після того, як у п’ятницю народний депутат заявив, що в України немає суверенітету.

Після п‘ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про «відсутність сувернітету» в України, його ось так сьогодні зустріли під ВР pic.twitter.com/3WsEXgQflb — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 21, 2020

Того ж дня нардепи закликали спікера парламенту Дмитра Разумкова звернути увагу на заяву члена ОПЗЖ Олега Волошина.

Під час засідання 17 липня депутати від партій Європейська солідарність, Голос та груп За майбутнє, Довіра зібралися біля трибуни та вимагали залучити до цієї справи правоохоронців. Вони засудили висловлювання Волошина та вважають, що така людина не може бути нардепом.

Того дня під час розгляду звернення Верховної Ради до парламентів інших країн з заявою про засудження загальноросійського голосування щодо поправок до Конституції РФ в окупованому Криму та Севастополі Олег Волошин заявив, що країна, у якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над Кримом.