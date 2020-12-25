Зеленський розповів, коли зателефонує Путіну

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір зателефонувати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Він зробить це, якщо зустріч радників Нормандської четвірки знову перенесуть.

За його словами, зібрання нормандського формату мало відбутися цього місяця, однак через Covid-19 та суперечки воно затягнулося. Якщо така тенденція продовжиться, Зеленський особисто поспілкується з президентом РФ.

– Якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися.

Зеленський наполягає на особистому спілкуванні, адже під час зустрічі Нормандської четвірки вони не торкаються теми політичних в’язнів та окупації Криму.

Напередодні президент провів зустріч з дипломатичними представниками України. У промові він назвав питання повернення Криму та Донбасу пріоритетним для країни. Також він попросив дипломатів сприяти цьому завдяки комунікації з іноземними партнерами.

Джерело: Фокус