Колишні міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко залишаться працювати у команді президента. Про це стало відомо під прес-конференції Володимира Зеленського.

Президент розповів, що зустрічався з Криклієм після його звільнення, і найближчим часом екс-міністр обійме нову посаду.

– До пана Криклія в принципі багато питань немає, але нам треба швидко будувати Україну. Це стосується не тільки доріг, це стосується катастрофи на “Укрзалізниці”, Адміністрації морських портів, державно-приватного авіаперевізника. Є багато речей, які не з’явилися.

Зеленський підкреслив, що не задоволений роботою не лише Криклія, а й усього міністерства загалом.

Ігор Петрашко також отримає нову посаду – він відповідатиме за земельну реформу та допомагатиме міністру аграрної політики Роману Лещенку.

Президент підкреслив, що новопризначені міністри Олександр Кубраков і Олексій Любченко є гідними кандидатами, адже показали непогані результати на попередніх посадах.

Звільнення Криклія та Петрашка

14 травня міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко написали заяви про відставку.

18 травня Верховна Рада підтримала їх звільнення. У четвер, 20 травня, новим очільником Міністерства інфраструктури став Олександр Кубраков, а Мінекономіки очолив Олександр Любченко.