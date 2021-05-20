Бывшие министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко останутся работать в команде президента. Об этом стало известно в пресс-конференции Владимира Зеленского.

Президент рассказал, что встречался с Криклием после его увольнения, и в ближайшее время экс-министр займет новую должность.

— К господину Криклию в принципе много вопросов нет, но нам надо быстро строить Украину. Это касается не только дорог, это касается катастрофы на Укрзализныце, Администрации морских портов, государственно-частного авиаперевозчика. Есть много вещей, которые не появились.

Зеленский подчеркнул, что не доволен работой не только Криклия, но и всего министерства в целом.

Игорь Петрашко также получит новую должность — он будет отвечать за земельную реформу и помогать министру аграрной политики Роману Лещенко.

Президент подчеркнул, что новые министры Александр Кубраков и Алексей Любченко являются достойными кандидатами, ведь показали неплохие результаты на предыдущих должностях.

Увольнение Криклия и Петрашко

14 мая министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко написали заявления об отставке.

18 мая Верховная Рада поддержала их увольнение. В четверг, 20 мая, новым главой Министерства инфраструктуры стал Александр Кубраков, а Минэкономики возглавил Александр Любченко.