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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Зради не буде: Зеленський про питання референдуму щодо Донбасу

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський не зміг уточнити, яке питання можуть винести на всеукраїнський референдум щодо ситуації на Донбасі.

Про це глава держави заявив під час підсумкової прес-конференції.

– Не готовий про це говорити. Зради не буде, я гарант Конституції, – коротко відповів президент на уточнююче запитання журналістів.

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На початку прес-конференції Зеленський заявив про можливість проведення всеукраїнського референдуму щодо Донбасу, зазначивши, що може з’явитися відразу кілька варіантів його організації.

За його словами, крім референдуму, Україна розглядає й інші варіанти – є план A, B і C, але будь-який з них передбачає припинення війни та повернення окупованих територій.

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