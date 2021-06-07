Сенатори із США зустрілися і з президентом України Володимиром Зеленським. Одна з ключових тем – Північний потік-2. Американська сторона запевняє, що ще не все втрачено.

Нові санкції проти російської труби можуть запровадити до кінця року. Це підтримують не лише республіканці, а й однопартійці Байдена – демократи.

От тільки російська труба в обхід України вже на фінальній стадії будівництва. Над нею працюють стаханівськими темпами.

Північний потік-2 вже охрестили вбивцею української труби. Проект, який тривалий час стояв мертвим вантажем, фактично розморозила Німеччина. Після запуску Північного потоку-2, саме Берлін стане головним центром з розподілу російського газу в Європі.

Це взаємовигідний проект і для Росії. Новий газогін дозволить Кремлю отримати стратегічного і найпотужнішого союзника в ЄС – Німеччину. Настільки потужного, що навіть Білий дім зняв останні санкції, які стримували Росію від добудови Північного потоку-2.

Адміністрація Байдена пішла на поступки заради власних інтересів. А вони цілком конкретні. США хочуть відновити американсько-німецьке партнерство, яке погіршилося за часів Трампа. А вже потім, через Берлін, впливати на позицію Росії.

Але така політика спричинила справжній політичний скандал у США. Республіканці написали гнівного листа в Адміністрацію президента з вимогою негайно повернути санкції.

Також вони зареєстрували в Конгресі ще один законопроект про відновлення обмежень проти Північного потоку-2.

Добудова газопроводу може обернутися справжньою військовою загрозою для країн Балтії з боку Росії.

В зоні коридору потоків Росія, коли забажає, може розмістити гідроакустичне обладнання, яке дозволить їй по суті бачити всю Балтику, всю активність НАТО в Балтійському морі, – розповідає Михайло Гончар, експерт у галузі енергетики.

Подібний сценарій Кремль вже реалізував проти України в Азовському морі. Відгукнеться балтійський маневр Москви і на Київ.

Необхідність прокачувати газ через українську ГТС – була чи не основною причиною, яка зупиняла Росію від масштабного військового вторгнення в Україну. Сценарій із нульовим транзитом знімає із вітчизняної труби роль запобіжника, який стримував Кремль.

Також відключення української труби цілком конкретно вдарить по кишенях людей. Йдеться про втрату $3 млрд щорічно, які Москва платила за транзит. І ці гроші десь треба буде шукати, аби покрити нову дірку в бюджеті.

Та в України ще є шанс. В цьому переконаний міністр МЗС Дмитро Кулеба. Добудувати трубу, ще не означає ввести її в експлуатацію.

От тільки розмовляти вже доведеться з переможцями парламентських виборів у Німеччині, які відбудуться восени. А перемога, за даними соцопитувань, майже в руках Партії зелених, які категорично проти Північного потоку-2.

Курт Волкер лобіює інтереси Північного потоку-2

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер тепер працює на лобістську компанію, що відстоює інтереси Північного потоку-2. Про це заявила радник міністра енергетики та колишній заступник глави МЗС Олена Зеркаль.

За її словами, Волкер почав працювати у цій компанії після закінчення процесу слухань щодо імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа.