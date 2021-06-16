На прес-конференції із журналістами іноземних ЗМІ Володимир Зеленський відповів, що запитання про те, чи вважає він Путіна вбивцею, є дуже некоректним.

Зеленський зазначив, що йому колись вже ставили це запитання, і сказав, що не може на нього відповісти.

– Мені якось ставили це запитання. Я сказав, що воно дуже некоректне. Тому що є питання, від відповідей на які можуть загинути люди, може початися ескалація.

За словами українського президента, від відповідей на подібні запитання може початися ескалація і це позбавить Україну шансу на мирне врегулювання ситуації.

– Ви можете зараз позбавити нас бодай якогось невеликого шансу на врегулювання ситуації. Тому я вважаю, що не можна ставити такі запитання й не можна на них відповідати, навіть коли тобі дуже хочеться. Ти можеш сказати що завгодно на вулиці, вдома, будь-кому. Але ти не бог, ти не дав людині життя, і не маєш права зробити щось, що може його забрати.

Відповідь Байдена

У березні 2021 року президент США у прямому ефірі назвав Володимира Путіна вбивцею.

Так Байден відповів на запитання журналіста, чи вважає він Путіна вбивцею, і зазначив, що той заплатить за втручання у американські вибори.