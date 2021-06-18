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Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

Кулеба анонсував залучення США до припинення війни на Донбасі

Кулеба

Президент України Володимир Зеленський обговорить з американським лідером Джо Байденом можливість подальшого залучення США до врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідна тема буде підніматися в ході візиту Зеленського в Вашингтон.

– Зверніть увагу на одну деталь: звідки взялася зустріч Байдена і Путіна? Вони поговорили саме в розпал ескалації уздовж українського кордону. Саме в цей момент президент Байден подзвонив Путіну та сказав йому дуже чітко, що його дії на кордоні – неприйнятні, – заявив глава МЗС.

За його словами, візит Зеленського багато чого змінить у двосторонніх відносинах між Україною та США в сфері безпеки.

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Зустріч Путіна з Зеленським

Напередодні стало відомо, що президент РФ Володимир Путін як і раніше готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це розповів прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

За його словами, конкретних кроків з підготовки зустрічі поки не робилося.

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