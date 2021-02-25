США необхідно найближчим часом долучити до участі в мирних переговорах щодо Донбасу – як у Мінському форматі, так і в нормандському. Інакше потім важко буде повернутися до цієї ідеї.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

На його думку, такий сценарій можливий, оскільки Сполучені Штати мають для цього законні підстави.

– Право Сполучених Штатів брати в цьому участь підтверджується Будапештським меморандумом, а також тим, що ця країна є офіційним членом ОБСЄ. Тому їх представники можуть бути учасниками і в нормандському, і в мінському форматі в якості модераторів або координаторів абсолютно легітимно, – пояснив Резніков.

Він також вважає, що президент РФ Володимир Путін може почути аргументи людей, вагу яких він розуміє.

Резніков переконаний, що залучення США може зрушити з мертвої точки Мінський процес. Росія з липня 2020 року блокує переговори на цьому майданчику.

– Переговори тривають у нормандському форматі на рівні політичних радників, були зустрічі в Берліні як оффлайн, так і онлайн. Однак з липня практично заблокований мирний переговорний процес на Мінській майданчику. Припинено будь-які дискусії, просто сутичка і дивні вимоги, – уточнив віце-прем’єр-міністр.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що розширення нормандського формату, зокрема приєднання до нього США, можливе лише шляхом консенсусу.

Водночас він не відкидає можливості створення якогось іншого формату, до якого долучаться США.