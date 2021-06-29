Оцінка роботи Авакова серед українців покращилася – опитування

Українці стали трохи більше довіряти Міністерству внутрішніх справ і вище оцінювати роботу його глави Арсена Авакова.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи ім. Кучеріва.

– Більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів. Однак за останні 10 місяців відбулися істотні зміни в балансі позитивної/негативної оцінки діяльності керівників різних відомств. Поліпшилася оцінка дій міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: баланс змінився з -52% до -48% (у порівнянні з липнем 2020 р.) – зазначається в дослідженні.

Опитування також показало, що баланс довіри українців до всіх правоохоронних органів залишається негативним.

– Зросла недовіра до Нацполіції та СБУ (з -25% до -31%). Однак покращився цей показник для Міністерства внутрішніх справ (з -46% до -43%), ДБР (з -47% до -43%), прокуратури (з -58% до -52%), САП (з -60% до -52%), – відмічається у результатах дослідження.

Згідно з опитуванням, українці стали вище оцінювати ситуацію з безпекою і громадським порядком: вважають, що ситуація покращилася, 11% респондентів (роком раніше так вважали 9%). Переконані, що ситуація погіршилася, 38% (в липні 2020 року – 44%).

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Опитування проводилося 14-19 травня 2021 року у всіх областях України, окрім окупованих територій і Криму. Всього опитано 2020 респондентів у віці від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Аваков відповідає займаній посаді

Парламентська монобільшість не обговорює відставку Арсена Авакова з посади голови МВС, який відіграє ключову роль в питанні національної безпеки України.

Про це народний депутат із фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Верещук заявила журналістам в Києві 15 червня.