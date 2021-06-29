У МЗС назвали вихід Білорусі зі Східного партнерства неповагою до демократії

Україна готова допомогти громадянам Білорусі у збереженні доступу до Східного партнерства та підтримці діалогу з Євросоюзом.

Як відзначили в Міністерстві закордонних справ, рішення призупинити участь в ініціативі ЄС суперечить інтересам білорусів та свідчить про неповагу до цінностей демократії.

Зовнішньополітичне відомство наголосило, що необхідно переосмислити стратегічну мету Східного партнерства, відкривши європейські перспективи та ініціативи для всіх бажаючих країн-учасниць.

– Це сприятиме розвитку співпраці усіх держав регіону на основі європейських цінностей, зміцнить їхню стійкість супроти зовнішніх викликів, – йдеться в заяві.

За даними МЗС, із такою метою, а також для зміцнення безпеки та стабільності проти гібридних загроз було засновано Асоційоване Тріо, в якому беруть участь Україна, Молдова та Грузія.

Реакція Євроради на рішення Білорусі

28 червня Білорусь у відповідь на санкції оголосила про припинення участі у Східному партнерстві.

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що цей крок викличе зростання напруженості в регіоні.

Він запевнив, що білоруси все одно мають право розраховувати на підтримку Євросоюзу, незважаючи на рішення влади.