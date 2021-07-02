Російська Федерація готова до ескалації в регіоні Чорного моря, але вона не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, чітко розуміючи, що у неї немає шансів на успіх у протистоянні з Альянсом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Newsweek.

– Я дійсно вірю, що Росія готова до ескалації деякої локальної напруженості в регіоні Чорного моря, але я не вважаю їх самогубцями. Вони можуть вщипнути і спровокувати то тут, то там. Але Росія не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, чітко розуміючи, що у них немає шансів на успіх у ній, – заявив міністр.

Кулеба підкреслив, якщо НАТО не вживатиме заходів, Росія може значно посилити контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив в регіоні.

– У наших розмовах з НАТО ми дуже відверті в цьому питанні: якщо все буде так само, як є, існує ризик того, що Росія може значно посилити свій контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив в регіоні. Це означає підвищені загрози безпеки та стабільності України та союзників по НАТО, – сказав він.

Глава МЗС також вказав на спроби Кремля порушити торгові шляхи та обмежити свободу судноплавства і визнав, що зараз у РФ стратегічно вигідне положення в тимчасово окупованому Криму.

– Тому для нас дуже важливо, щоб Чорне море не повторило долю регіону Азовського моря. Нам необхідно посилити співпрацю між українським флотом і флотом союзників по НАТО в Чорному морі, – зазначив Кулеба.

Водночас міністр висловив упевненість, що ніщо не може перешкодити тренуванням Sea Breeze.

– Що зараз Росія намагається робити, так це грати м’язами, показуючи, що незалежно від того, скільки тренуються інші, тільки вони готові діяти в регіоні, – підкреслив він.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря 28 червня почалися міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze 2021.

Це наймасштабніші навчання за останні понад 20 років. У них беруть участь 5 тис. військових з 30 країн як членів НАТО, так і партнерів Альянсу.

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У навчаннях візьмуть участь 32 бойових кораблів, зокрема два катери берегової охорони Грузії класу Island, і 40 літаків.

Крім того, 30 червня до навчань вперше приєдналися вертольоти королівських повітряних сил Великої Британії Eurofighter Typhoon.

Джерело: Newsweek