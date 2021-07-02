Российская Федерация готова к эскалации в регионе Черного моря, но она не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у нее нет шансов на успех в противостоянии с Альянсом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Newsweek.

— Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря, но я не считаю их самоубийцами. Они могут ущипнуть и спровоцировать то здесь, то там. Но Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у них нет шансов на успех в ней, — заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что если НАТО не предпримет действия, Россия может значительно усилить контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе.

— В наших разговорах с НАТО мы очень откровенны в этом вопросе: если все будет так же, как есть, существует риск того, что Россия может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе. Это означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и союзников по НАТО, — сказал он.

Глава МИД также указал на попытки Кремля нарушить торговые пути и ограничить свободу судоходства и признал, что сейчас у РФ стратегически выгодное положение во временно оккупированном Крыму.

— Поэтому для нас очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу региона Азовского моря. Нам необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море, — отметил Кулеба.

В то же время министр выразил уверенность, что ничто не может помешать тренировкам Sea Breeze.

— Что сейчас Россия пытается делать, так это играть в игру мускулами, показывая, что независимо от того, сколько тренируются другие, только они готовы действовать в регионе, — подчеркнул он.

Напомним, в акватории Черного моря 28 июня начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2021.

Это самые масштабные учения за последние более 20 лет. В них принимают участие 5 тыс. военных из 30 стран как членов НАТО, так и партнеров Альянса.

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В учениях примут участие 32 боевых корабля, в том числе два катера береговой охраны Грузии класса Island, и 40 самолетов.

Кроме того, 30 июня к учениям впервые присоединились вертолеты королевских воздушных сил Великобритании Eurofighter Typhoon.

Источник: Newsweek