Патрульних, які зупинили авто депутата Брагара, відсторонили від служби – Нацполіція

Після інциденту з народним депутатом України Євгенієм Брагаром, якого цими вихідними зупинили патрульні поліцейські, триває службове розслідування.

Про це заявив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Він підтвердив, що правоохоронці, які причетні до конфлікту, та навіть їхні керівники наразі відсторонені від служби.

– Я особисто зустрівся з Євгеном Брагаром і вислухав його позицію. Ми виступаємо за законність та об’єктивність. У випадку встановлення порушень з боку поліцейських вони будуть притягнуті до відповідальності за законом, – заявив Ігор Клименко.

Напередодні факт службового розслідування за даним інцидентом на своїй сторінці у Facebook підтвердив і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Скандал з Євгенієм Брагаром

Про те, що патрульні поліцейські зупинили Toyota Camry, водієм якого виявився народний депутат Євгеній Брагар, стало відомо ввечері 3 липня.

Інцидент стався в Дарницькому районі столиці. Як заявив сам нардеп, причиною зупинки стала відсутність освітлення державного номеру.

– Кілька разів із вимкненою боді-камерою вони натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я нібито перебуваю в стані наркотичного сп’яніння, – пояснив Євгеній Брагар.

Після цього разом із патрульними депутат поїхав до лікаря-нарколога, який провів необхідну експертизу. Згодом Брагар самостійно відвідав ще одну лабораторію: експрес-результати показали негативний результат.

Фото: Євгеній Брагар