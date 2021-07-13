РФ проверяет боеготовность подразделений на оккупированном Донбассе – разведка

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей командование Вооруженных сил РФ проверяет свои воинские соединения и части.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с начала июля в ОРДЛО работает комплексная военная комиссия по проверке состояния боевой готовности оккупационных войск.

Речь идет о 1-ом (Донецк) и 2-ом (Луганск) так называемых армейских корпусах российской армии.

Наибольшее внимание уделяется условиям эксплуатации вооружения и военной техники, а также состоянию учета, хранения и расходов материально-технических средств, поступающих из РФ.

Оккупанты проверяют укомплектованность подразделений и качество профессиональной подготовки командного состава соединений и частей.

В начале июля российские военные начали обустраивать на Донбассе новые полигоны для подготовки своей гибридной армии.

А на передовых позициях боевиков увеличили личный состав разведывательных и саперных подразделений.