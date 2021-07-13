Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель 12 липня провели зустріч у Берліні. Під час спільного брифінгу лідери зробили кілька важливих заяв.

Вони стосувалися Північного потоку-2, продовження транзиту газу через Україну в Європу після добудови газопроводу і врегулювання ситуації на Донбасі.

Яке значення мала зустріч Зеленського і Меркель для України і про що свідчать заяви лідерів – читайте в матеріалі.

Північний потік-2 і транзит газу через Україну

Будівництво і введення в експлуатацію російського газопроводу Північний потік-2 були однією з головних тем брифінгу Зеленського і Меркель.

Президент України наполягав на тому, що газогін становить потенційну загрозу безпеці в регіоні. А український маршрут транспортування газу до Європи є справді вагомим стримувальним фактором для Росії.

Пізніше він заявив, що після запуску російського газопроводу Північний потік-2 Україна повинна мати гарантії нормального газопостачання на 10-15 років.

Зі свого боку канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишитися країною-транзитером газу і після запуску Північного потоку-2. Вона навіть пообіцяла обговорити це питання з президентом США Джо Байденом.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко у коментарі Фактам ICTV говорить: за інформацією американських і німецьких джерел, тема компенсацій втрат Україні у разі запуску Північного потоку-2 обговорювалася, обговорюється і буде обговорюватись.

За його словами, зараз є декілька варіантів реагування на проблему газопроводу. Один із них справді передбачає продовження транзиту російського газу через українську газотранспортну систему і після 2024 року.

Хоча, на думку політолога, переговори про це потрібно проводити не з президентом США Джо Байденом, а з президентом РФ Володимиром Путіним.

– З американцями можна обговорювати проблему компенсацій. А от про продовження транзиту необхідно говорити з російською стороною. Тільки так, бо інакшого варіанту тут немає, – переконаний експерт.

Володимир Фесенко вважає, що шанси на відновлення таких переговорів є, адже Німеччина зацікавлена в цьому, для неї вигідно зберігати різні шляхи доставки газу в Європу.

У будь-якому разі політолог зазначає, що переговори щодо можливих компенсацій для України тільки починаються, але це не заважає паралельно говорити з російською стороною про продовження транзиту газу на мінімальному рівні через Україну.

Нормандський формат і залучення США

Під час спільного брифінгу з Ангелою Меркель Володимир Зеленський закликав партнерів України чинити тиск на Росію для проведення зустрічі у нормандському форматі.

Він пояснив, що Україна робить все для того, щоб наступна зустріч відбулася, але вона відтерміновується через позицію Російської Федерації.

На думку політолога Володимира Фесенка, спробувати провести зустріч у нормандському форматі можна.

– Меркель для цього має достатній авторитет. Крім того, у неї специфічні стосунки з Путіним, адже вони, можна так сказати, ветерани нормандського формату. А от коли Ангела Меркель залишить посаду канцлера, може виникнути питання: а чи потрібен взагалі цей формат, можливо, його потрібно оновити тощо, – пояснює експерт.

Зараз же, за словами політолога, проблема полягає у тому, що Володимир Путін може чекати виборів нового канцлера. Це його традиційна тактика. Така ситуація вже була, коли він чекав на проведення виборів в Україні і не погоджувався брати участь у зустрічі нормандської четвірки.

Тому, на жаль, є ризики, що президент РФ блокуватиме переговори і надалі.

Цікавою була ще одна теза Володимира Зеленського про те, що нормандський формат може бути не лише майданчиком для врегулювання ситуації на Донбасі, а ще й має потенціал стати місцем, де обговорюватимуть енергетичну безпеку України.

Однак Володимир Фесенко не впевнений, що Володимир Путін на це погодиться, оскільки Росія хоче проводити такі переговори окремо.

Крім того, політолог звертає увагу на те, що раніше переговори про постачання газу в Європу відбувалися за участі України, РФ і Європейського Союзу. Тому експерт не виключає, що зараз також доведеться відновлювати цей формат.

А стосовно бажання Володимира Зеленського залучити Сполучені Штати Америки до переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі, то експерт зазначає, що це питання поки що залишається відкритим.

– Я думаю, що росіяни дивитимуться, як далі розвиватимуться відносини між США і РФ та між Байденом і Путіним. Вже залежно від цього може вирішуватися питання щодо участі Штатів у нормандському форматі.

Але Володимир Фесенко додає: необхідно розуміти, чи хочуть цього США. Адже попри те, що вони не беруть прямої участі у цьому форматі, американці постійно були присутні у переговорах щодо Донбасу, щоправда окремо.

У них був окремий канал переговорів з росіянами, якого зараз немає. Але є ймовірність, що саме його можуть відновити.

Тим часом 15 липня у Білому домі відбудеться зустріч Ангели Меркель і президента США Джо Байдена. За інформацією ЗМІ, канцлер обговорить з американським лідером ситуацію щодо України та газопроводу Північний потік-2.

Також є інформація про те, що Німеччина напрацювала компромісний план, концепція якого буде спрямована на те, щоб зробити більш помітною допомогу Україні.