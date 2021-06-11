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Вікторія Гірко |

У Білому домі назвали дату зустрічі Меркель і Байдена

У Білому домі назвали дату зустрічі Меркель і Байдена

Президент США Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 15 липня. Зустріч лідерів запланована у Білому домі.

В Адміністрації президента США вже заявили, що вони обговорять свою прихильність тісній співпраці щодо низки спільних проблем, серед яких припинення пандемії коронавірусу, усунення загрози зміни клімату та сприяння економічному процвітанню та міжнародної безпеки на основі наших спільних демократичних цінностей.

Також у Білому домі переконані, що візит Ангели Меркель підтвердить глибокі двосторонні зв’язки між Сполученими Штатами і Німеччиною.

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Меркель і Північний потік-2

Напередодні ЗМІ повідомили, що канцлер Німеччини Ангела Меркель планує вирушити до Вашингтона, щоб обговорити з президентом США Джо Байденом ситуацію щодо України та Північного потоку-2.

Як повідомили джерела, Німеччина напрацювала компромісний план, як можна розрядити конфлікт навколо будівництва газопроводу. Концепція буде спрямована на те, щоб зробити більш помітною допомогу, яку ФРН надає Україні.

Джерело: Білий дім

Фото: Depositphotos

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