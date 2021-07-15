15 липня депутати Верховної Ради 347 голосами внесли зміни до опису парламентської відзнаки 30 років Акту проголошення незалежності України та нагрудного знака до неї.

Зміни стосувалися брендингової концепції парламенту.

Депутати вирішили додати до постанови Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці незалежності, що на лицьовому боці обкладинки вгорі повинно міститися тиснене фарбою золотистого кольору зображення малого Державного Герба України, слова Верховна Рада України, а в центрі – слова 30 років Акту проголошення незалежності України.

Зовнішній бік обкладинки має бути обтягнутий шкірімітом синього кольору.

У центрі лівої внутрішньої частини вкладки має бути кольорове зображення нагрудного знака до відзнаки Верховної Ради України 30 років Акту проголошення незалежності України.

Нагрудний знак виготовлятиметься у формі значка, матиме форму правильного кола діаметром 20 мм з опуклим бортиком уздовж зовнішнього краю.

У центрі лицьової сторони нагрудного знака на синьому фоні золотистим кольором буде відтворено зображення малого Державного Герба України, з лівої та правої сторони – дати 1991 і 2021, напис по колу Акт проголошення незалежності України та внизу 30 років. Усі зображення будуть опуклі.

На зворотній стороні нагрудного знака кріпитиметься голка із защіпкою-метеликом.

Сам нагрудний знак виготовлятиметься з ювелірної латуні та з покриттям синьою емаллю і нікелюванням.

Відзнаку Верховної Ради отримуватимуть парламентарії, які брали участь в проголошенні незалежності України, а також політичні діячі, науковці та інші громадяни України за заслуги перед українським народом і значний особистий внесок у становлення і зміцнення незалежності України.