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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Зустріч Байдена і Меркель здатна змінити майбутнє Європи – Зеленський

володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський озвучив свої очікування від зустрічі президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка відбудеться 15 липня у Білому домі.

– Зустріч президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи. Цінності, принципи і безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси. Вірю, що наші партнери спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його, – написав глава держави у Twitter.

Зеленський також сподівається, що Байден і Меркель не ухвалюватимуть рішень щодо України без України.

 

У Білому домі 15 липня відбудеться зустріч президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Це буде її останній візит на цій посаді.

Одна із тем переговорів – російський газопровід Північний потік-2. Зокрема збереження транзиту газу з Росії в ЄС через територію України.

Які ще теми на порядку денному зустрічі Меркель і Байдена та яке значення вона має для України – у матеріалі.

Фото: Офіс президента

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