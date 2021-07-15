Зустріч Байдена і Меркель здатна змінити майбутнє Європи – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський озвучив свої очікування від зустрічі президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка відбудеться 15 липня у Білому домі.

– Зустріч президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи. Цінності, принципи і безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси. Вірю, що наші партнери спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його, – написав глава держави у Twitter.

Зеленський також сподівається, що Байден і Меркель не ухвалюватимуть рішень щодо України без України.

Зустріч @POTUS @JoeBiden і канцлерки #Меркель може змінити майбутнє Європи. Цінності, принципи й безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси. Вірю, що наші партнери ???????? й ???????? спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 15, 2021

У Білому домі 15 липня відбудеться зустріч президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Це буде її останній візит на цій посаді.

Одна із тем переговорів – російський газопровід Північний потік-2. Зокрема збереження транзиту газу з Росії в ЄС через територію України.

Які ще теми на порядку денному зустрічі Меркель і Байдена та яке значення вона має для України – у матеріалі.