Новим міністром внутрішніх справ України став Денис Монастирський. За його призначення проголосував 271 народний депутат Верховної Ради.

Денис Монастирський обійняв посаду після того, як Арсен Аваков написав заяву про звільнення з МВС за власним бажанням. Його кандидатуру запропонував розглянути президент України Володимир Зеленський.

Відразу після голосування Денис Монастирський склав присягу, промовивши:

– Я, Монастирський Денис Анатолійович усвідомлюю високу відповідальність члена Кабінету міністрів України і урочисто присягаю на вірність українському народові і зобов’язуюсь дотримуватися Конституції України та законів, зміцнювати суверенітет і незалежність України, відстоювати права та свободи людини та громадянина.

Новий очільник МВС Денис Монастирський родом із Хмельницького. Має освіту юриста і є кандидатом юридичних наук.

У восьмому скликанні Верховної Ради Денис Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, який нині є заступником міністра внутрішніх справ.

У 2019 році він балотувався до Верховної Ради під 19-м номером від Слуги народу, після чого став народним депутатом. Є головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Відставка Авакова

15 липня Верховна Рада відправила Арсена Авакова у відставку з посади міністра внутрішніх справ. За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат Верховної Ради України.

Арсен Аваков очолював МВС з лютого 2014 року. За цей час в Україні змінився президент і чотири прем’єр-міністри.

Про причини відставки Арсена Авакова і його політичні перспективи у майбутньому можна прочитати у нашому матеріалі.