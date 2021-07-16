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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Рада призначила Монастирського міністром внутрішніх справ України

денис монастирський

Новим міністром внутрішніх справ України став Денис Монастирський. За його призначення проголосував 271 народний депутат Верховної Ради.

Денис Монастирський обійняв посаду після того, як Арсен Аваков написав заяву про звільнення з МВС за власним бажанням. Його кандидатуру запропонував розглянути президент України Володимир Зеленський.

Відразу після голосування Денис Монастирський склав присягу, промовивши:

– Я, Монастирський Денис Анатолійович усвідомлюю високу відповідальність члена Кабінету міністрів України і урочисто присягаю на вірність українському народові і зобов’язуюсь дотримуватися Конституції України та законів, зміцнювати суверенітет і незалежність України, відстоювати права та свободи людини та громадянина.

Новий очільник МВС Денис Монастирський родом із Хмельницького. Має освіту юриста і є кандидатом юридичних наук.

У восьмому скликанні Верховної Ради Денис Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, який нині є заступником міністра внутрішніх справ.

У 2019 році він балотувався до Верховної Ради під 19-м номером від Слуги народу, після чого став народним депутатом. Є головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

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Відставка Авакова

15 липня Верховна Рада відправила Арсена Авакова у відставку з посади міністра внутрішніх справ. За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат Верховної Ради України.

Арсен Аваков очолював МВС з лютого 2014 року. За цей час в Україні змінився президент і чотири прем’єр-міністри.

Про причини відставки Арсена Авакова і його політичні перспективи у майбутньому можна прочитати у нашому матеріалі.

Фото: УНІАН

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