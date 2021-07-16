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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

У Німеччині екологи готують новий позов проти Північного потоку-2

Северный поток-2

Німецькі екологи готують новий судовий позов проти російського газопроводу Північний потік-2 у федеральній землі Мекленбург – Передня Померанія. 

Так, природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe хоче довести в суді, що пов’язаний з будівництвом газопроводу фонд не відповідає заявленому статусу. 

У позові планують оскаржити статус громадської користі фонду, який є важливим компонентом будь-якої громадської організації в Німеччині. Цей статус дає можливість отримувати пожертвування, які спонсори можуть використовувати для скорочення податків.

Глава Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер заявила, що мова йде про фейковий фонд, який обманює людей, заявляючи, що займається захистом клімату.

За її словами, на ділі фонд займається проштовхуванням найбільшого проекту Європи в області традиційних джерел енергії.

За планами німецької влади, фонд повинен швидко і про запас закупити обладнання і матеріали, необхідні для завершення Північного потоку-2, а також передавати їх на реалізацію проекту, тим самим виводячи з-під загрози санкцій фірми-постачальники та підрядників.

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Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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