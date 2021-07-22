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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Україна ініціює консультації з Німеччиною та Єврокомісією щодо Північного потоку-2

кулеба дмитро

Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку-2.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він вкотре наголосив, що газопровід Північний потік-2 загрожує безпеці України.

Міністерство закордонних справ вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін.

Україна ініціює консультації з Німеччиною та Єврокомісією щодо Північного потоку-2

Проект Північний потік-2 (Nord Stream 2 AG) – це магістральний газопровід, який будується з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря з метою прямих поставок газу до Європи.

На початку червня президент РФ Володимир Путін заявив про завершення будівництва труб першої нитки Північного потоку-2.

Повністю будівництво Північного потоку-2 планується завершити до кінця літа: коли почнуться перші поставки, залежатиме від німецького регулятора.

Чимало країн Євросоюзу підтримують будівництво газопроводу, оскільки це дозволить знизити ціну на користування газом.

Україна та низка країн Центральної Європи виступають проти, оскільки це може спричинити додаткові політичні, військові та енергетичні загрози.

100% акцій Nord Stream 2 AG належать російському Газпрому.

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